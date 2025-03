Dopo la conversione in legge del decreto Milleproroghe, saranno le imprese a pagare di tasca loro l’inerzia di decenni di mancate politiche sul contrasto al dissesto idrogeologico e soprattutto quella dell’esecutivo Meloni. Che, forte di una visione miope, scarica sui privati i rischi economici e finanziari della crisi climatica. Con l’azzardo di innescare un corto circuito a lungo termine nel sistema paese.

Tempi stretti e tanti dubbi

Le aziende italiane entro il 31 marzo prossimo devono stipulare un’assicurazione per coprire i danni causati da alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane, terremoti.

Tempi strettissimi contro cui nulla hanno valso le proposte di emendamenti bipartisan non accolti, di, tra gli altri, M5s, Lega, Iv e Pd, che chiedevano di rinviare i tempi. Né hanno pesato le preoccupazioni delle aziende, soprattutto le più piccole, con la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa che ha chiesto di aprire con urgenza un tavolo con il governo.

Se da un lato è facile immaginare che le compagnie assicurative fiutano l’affare, dall’altro è altrettanto ragionevole intuire i rischi che potrebbero riverberarsi sull’intero settore assicurativo. E i costi che graveranno sulle aziende, soprattutto sulle piccole e medie imprese.

La bozza del decreto attuativo prevede che lo stato farà da riassicuratore, vale a dire che attraverso Sace, il gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, coprirà, mediante la sottoscrizione di convenzioni a condizioni di mercato, fino al 50 percento dei rischi assunti dalle compagnie assicurative, con 5 miliardi di euro.

Basteranno 5 miliardi per garantire alle compagnie assicurative la riassicurazione a fronte per esempio di eventi dannosi e inaspettati di una certa portata, a calamità particolarmente violente o frequenti?

Se così non fosse entrerebbe in panne un intero settore che vede peraltro un circolo vizioso a dimostrazione di come le polizze assicurative possono solo e in parte mitigare i rischi finanziari legati al dissesto idrogeologico e su pagamento di premi elevati. Fanno da soluzione apparente per i danni subiti, ma non da terapia di prevenzione a lungo termine. Su questo il governo non fa, o non fa seriamente, abbastanza.

La legge obbliga le aziende ad assicurare beni come attrezzature, edifici e terreni in un paese come l’Italia dove, secondo i dati dell’Istituto di ricerca e protezione ambientale Ispra circa il 94 per cento delle città è a rischio per frane, alluvioni o erosione costiera.

Al fine di scongiurare un’ipotesi di default, evidentemente nei piani del governo si punta sull’obbligatorietà delle polizze per fare leva sul meccanismo di mutualizzazione, cioè di allargamento della platea degli assicurati che permetterebbe di rendere sostenibile il costo dei premi assicurativi.

Ma attualmente, a fronte di eventi catastrofici naturali che nel 2024 sono cresciuti del 485 per cento dal 2015, (rapporto Osservatorio Città Clima di Legambiente), in Italia solo il 6 percento delle abitazioni e il 5 percento delle aziende sono assicurate (dati Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

Se le sottoscrizioni delle polizze restano basse, viene a decadere il meccanismo di mutualizzazione su cui si regge l’impianto della normativa appena approvata. Un’eventualità concreta perché non sono previste sanzioni dirette per l’imprese che non stipulano la polizza catastrofale ma limitazioni nell’ottenimento di contributi pubblici.

Ed è chiaro che con un gap notevole tra assicurati e non assicurati le compagnie assicurative continueranno a chiedere premi sempre maggiori soprattutto nei territori più esposti ai rischi climatici, rendendo così il costo dell’assicurazione troppo elevato per raggiungere buoni livelli di copertura.

A questo si aggiunga che i rischi climatici, diversamente per esempio da quelli legati alla circolazione stradale, non sono facilmente mutualizzabili a priori, visto l’alto grado di imprevedibilità che li contraddistingue e la loro variabilità da territorio a territorio e nelle diverse zone all’interno di una stessa area. E questo potrebbe mettere in difficoltà le compagnie assicurative, considerati anche gli alti importi in lizza, che per salvaguardare la stabilità delle proprie finanze, potrebbero per esempio, una volta pubblicato il decreto attuativo sulle polizze obbligatorie, richiedere dei correttivi a propria tutela.

Franchigie e scoperti

L’introduzione delle polizze obbligatorie gioca però più a favore delle assicurazioni che delle imprese. Le polizze possono prevedere scoperti o franchigie entro il limite del 15 percento del danno a carico dell’assicurato e i premi saranno proporzionali al rischio, e “aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità” “tenuto conto degli obbiettivi di solvibilità dell’Impresa di Assicurazione”.

Le assicurazioni non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese, pena una sanzione da centomila euro a cinquecentomila. E così, per tutelare il settore assicurativo dall’assumere rischi eccessivi, la norma stabilisce che le compagnie, “in coerenza con la loro solvibilità globale”, potranno fissare delle soglie di propensione al rischio, dei limiti cioè ad assicurare superati i quali potranno rifiutarsi di offrire nuove polizze, senza essere sanzionate.

Da un’indagine di giugno 2024 dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali sul mercato italiano, emerge che le condizioni di polizza non sempre sono chiare e semplici da comprendere; le definizioni dei rischi catastrofali non sono sempre omogenee tra le compagnie né complete; le condizioni di assicurabilità degli edifici sono a volte disegnate sulla garanzia base “incendio”; l’area su cui grava l’immobile assicurato non contribuisce a formare il valore da assicurare; “nessuna polizza prevede la copertura per “esondazione”, evento catastrofale previsto dalla nuova legge”, e così via.

L’Italia registra il secondo debito pubblico più alto della zona euro. Il paese è fermo, con il Pil che nel quarto trimestre del 2024 è rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente e cresciuto dello 0,5 percento in termini tendenziali. Le coperture sono poche, ma i soldi dei contribuenti, con la produzione industriale in caduta libera da mesi e le famiglie in difficoltà, andrebbero spesi con lungimiranza e a favore dei cittadini, non scaricando sui bilanci delle aziende e sui salari costi aggiuntivi.

