Le lobby dei costruttori Acea scrive a Ursula von der Leyen che «raggiungere i rigidi obiettivi di Co2 per il 2030 e il 2035 è, nel mondo odierno, non più fattibile». Il 12 settembre inizia a Bruxelles il “dialogo strategico” da cui potrebbe uscire una revisione del piano “Fit for 55”
L’auto europea chiede alla Ue di cancellare il Green deal
27 agosto 2025 • 18:33
