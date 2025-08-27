Le due principali lobby dell’auto europea, Acea (costruttori) e Clepa (componenti auto), chiedono di fatto a Bruxelles di cancellare il Green deal, in particolare il pacchetto “Fit for 55” per la decarbonizzazione del settore trasporti. La richiesta è contenuta in una lettera congiunta inviata a Ursula von der Leyen in previsione della riunione del “Dialogo strategico” sul settore, in programma per il 12 settembre. Le case automobilistiche affermano che «raggiungere i rigidi obiettivi di CO2 per il 2030 e il 2035 è, nel mondo odierno, semplicemente non più fattibile».

Cosa lo impedirebbe? La lettera cita «dipendenza quasi totale del settore dall'Asia per la catena del valore delle batterie, una distribuzione non uniforme delle infrastrutture di ricarica, costi di produzione più elevati, compresi i prezzi dell'elettricità, e i dazi del 15 per cento sulle esportazioni di veicoli negli Stati Uniti». L’unico punto che è un reale ostacolo all’obiettivo 100 per cento di veicoli elettrici nel 2035 è quello relativo alle infrastrutture di ricarica, che peraltro sono oggetto di piani di incremento in quasi tutti i paesi. Costi elevati e dazi valgono per qualsiasi tipo di auto; la dipendenza dalla Cina per batterie e materie prime strategiche è reale, anche se l’Europa ha avviato in parallelo al Green deal un’azione per sostenere una filiera europea.

Cosa chiedono i costruttori? «Incentivi alla domanda [di auto elettriche], tra cui minori costi per la ricarica, sussidi all'acquisto, sgravi fiscali e un accesso favorevole allo spazio urbano». Incentivi anche per auto e furgoni aziendali; misure mirate per camion e autobus per portare il costo totale dei mezzi al livello di quelli con motore a scoppio. Tra i punti chiave c’è l’apertura anche dopo il 2035 alle auto ibride (con un motore a scoppio e uno o più elettrici), che di fatto svuoterebbe di significato la scadenza.

«Il mondo è cambiato»

La revisione di obiettivi e date era prevista fin dal 2023, quando il provvedimento “Fit for 55” fu approvato; la procedura era in calendario per il 2026 ma le lobby del settore e i partiti di centro-destra che si erano opposti al Green deal hanno subito iniziato a chiedere un suo anticipo. La marcia indietro della Commissione è iniziata quando le elezioni europee di giugno hanno spostato a destra l’equilibrio parlamentare e ribaltato la maggioranza che l’anno prima aveva approvato il Green deal. A gennaio Von der Leyen ha avviato un “Dialogo strategico sul futuro dell’industria dell’auto europea”, “per affrontare le sfide più urgenti del settore”.

Le case europee affermano nella lettera che «il mondo è cambiato drasticamente da quando è stata impostata l’attuale politica». In realtà il pacchetto “Fit for 55” è stato approvato meno di due anni fa. L’unica cosa cambiata davvero da allora sono i dazi del 15 per cento imposti dall’amministrazione Usa, che hanno poco a che fare con la transizione alla mobilità elettrica in Europa. La realtà è che le case automobilistiche europee non hanno mai digerito il pacchetto del 2023 perché già allora avevano accumulato forti ritardi sull’elettrificazione dei loro veicoli. Invece di sfruttare i dieci anni che mancano alla scadenza del 2035 per colmare i ritardi preferiscono rimuovere un vincolo che li costringerebbe ad accelerare sull’innovazione.

Non è la prima volta che i costruttori fanno resistenza di fronte a tentativi di regolamentazione. Il caso più recente risale all’anno scorso: lo standard di emissioni Euro7 è stato di fatto affossato, con la scusa che era troppo costoso, e in ogni caso i motori a scoppio sarebbero stati banditi dal 2035. Adesso che i motori a scoppio sono sfuggiti a norme anti-inquinamento più severe, i costruttori fanno lobby per poterli vendere fino al 2040 e oltre. Non tutti sono d’accordo: chi ha investito di più sull’elettrico, come Volvo ( a controllo cinese) o il gruppo Hyundai rischia di perdere miliardi in caso di un’inversione di rotta della politica.

Il dialogo strategico che si aprirà a settembre «è l'ultima possibilità per l'Ue di adattare le proprie politiche alle attuali realtà di mercato, geopolitiche ed economiche – scrive l’Acea – altrimenti l’Europa rischia di mettere a repentaglio uno dei suoi settori più redditizi e competitivi a livello globale».

Il negoziato rischia però di essere anche l’ultima possibilità per salvare il contributo dell’Europa alla lotta contro il riscaldamento globale: una cancellazione o uno svuotamento dell’obiettivo del 2035 metterebbe infatti a rischio gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

