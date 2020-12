La precisazione è arrivata venerdì sera, a Borsa chiusa e alle porte di un week end senza mercati. «La Banca d'Italia ha identificato il gruppo bancario UniCredit come istituzione a rilevanza sistemica globale».

Si tratta di una classificazione che avviene ogni anno ai sensi di un regolamento della Commissione europea che garantisce «che annualmente siano identificate come istituzioni a rilevanza sistemica le stesse banche europee incluse nella lista pubblicata dal Financial stebility board con la medesima periodicità».

La classificazione avviene sulla base dei dati dell’anno passato. Quest’anno Unicredit conferma di essere nella stessa categoria del 2019. «Sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2019, il gruppo UniCredit rientra nella prima sottocategoria di rilevanza sistemica globale; tale classificazione è rimasta immutata rispetto a quella dell'anno precedente, basata sui dati riferiti al 31 dicembre 2018».

Questo significa che la banca deve mantenere una riserva di capitale di migliore qualità pari all'un per cento delle esposizioni complessive ponderate per il rischio. Sulla base dei dati dell’anno passato la riserva dovrà essere mantenuta anche dal primo gennaio 2022. Non ci sarebbe nulla di particolare, senonché il 31 dicembre 2021 è la data entro la quale dovrebbe essere privatizzata Monte dei Paschi di Siena.

Unicredit rischia infatti di vedere impattato il suo patrimonio da una acquisizione di Mps che oggi non rispetta i requisiti minimi della Banca centrale europea e ha anche in pancia 10 miliardi di rischi legali. Nella manovra di bilancio sono stati inseriti incentivi per le fusioni bancarie, ma il Movimento cinque stelle è riuscito a inserire un emendamento per estenderli agli aumenti di capitale e quindi dare la possibilità a Siena di usufruirne anche da sola.

L’amministratore delegato Guido Bastianini sta lavorando a un piano che va nella stessa direzione. Ieri Mps ha annnunciato che il 17 dicembre si terrà un consiglio di amministrazione che illustrerà il nuovo piano.

