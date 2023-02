Superbonus, ma non solo. L’audizione del capo del servizio assistenza e consulenza fiscale di Banca d’Italia, Giacomo Ricotti, di fronte alla commissione Finanze del Senato, è l’occasione per una valutazione dei bonus edilizi, ma spiega anche molto bene come l’incentivo per le ristrutturazioni al 110 per cento è solo il caso più evidente di un sistema di spese fiscali poco razionale, iniquo e sui cui impatti sul complesso delle entrate dello stato c’è poca consapevolezza. E in cui i regali alla proprietà immobiliare la fanno da padroni.

I numeri del superbonus

Secondo le indagini di Banca d’Italia, ha spiegato Ricotti, «nei primi nove mesi del 2022, circa il 70 per cento delle imprese operanti nell’edilizia residenziale ha svolto lavori che hanno usufruito almeno in parte del superbonus per l’efficientamento energetico. Per quasi la metà delle aziende interessate l’incentivo ha riguardato almeno un terzo della produzione realizzata nell’edilizia privata».

Banca d’Italia riconosce anche che «circa la metà degli investimenti che hanno beneficiato» del superbonus «abbiano carattere aggiuntivo» e quindi non si sarebbero verificati in assenza dell’incentivo. Tuttavia, aggiunge anche che pur essendo classificato come una misura inclusa nel Pnrr con l’obiettivo di riduzione delle emissioni, se valutato sotto il profilo ambientale, «lo strumento andrebbe valutato relativamente poco efficiente». Inoltre, il peso per le casse dello stato resta ingente «anche tenendo conto delle imposte e dei contributi sociali versati a fronte dell’aumento dell’attività del settore». In sostanza, l’incentivo ha contribuito all’aumento delle attività produttive e quindi anche a un aumento della ricchezza prodotta, è stato sottovalutato il suo impatto sul bilancio.

Le spese fiscali costano 81 miliardi l’anno

Ma l’approccio di Banca d’Italia va ben oltre. Nell’incapacità della politica, anche del governo tecnico di Mario Draghi di portare a termine una riforma fiscale complessiva, il nostro sistema continua ad accumulare misure una tantum prorogate negli anni e che si stratificano.

Il numero delle spese fiscali è cresciuto fortemente tra 2016 e 2022 e in particolare del 10 per cento nel 2018 e del 13 per cento nel 2020: se nel 2016 costavano allo stato nel complesso 54 miliardi, nel 2022 la spesa per le entrate dello stato è di 81 miliardi di euro.

Questo meccanismo assieme all’instabilità normativa riduce, dice Banca d’Italia «la trasparenza e la comprensibilità del sistema nonché la credibilità delle pretese tributarie degli enti impositori».

Agevolazioni tutte concentrate sulla casa

L’analisi presentata oggi al Senato è interessante perchè mostra le distorsioni, tutte politiche, del sistema: la distribuzione delle agevolazioni è «altamente concentrata», dice Banca d’Italia. Significa che poche agevolazioni da sole rappresentano la stragrande maggioranza delle spese fiscali: in questo caso le 19 agevolazioni quantitativamente più rilevanti sono il 5 per cento del totale ma pesano per il 71 per cento degli importi. Di queste ben nove sono detrazioni o imposte sostitutive dedicate alla casa. Quattordici incidono sull’Irpef, cioè l’imposta sui redditi delle persone fisiche che in assenza di imposte patrimoniali, di una tassazione sui capitali e sulla successione all’altezza degli altri paesi europei, è la maggiore fonte di entrate per lo stato e per il nostro welfare. E che viene erosa di spesa fiscale in spesa fiscale senza che nemmeno riusciamo ad accorgercene.

Anche guardando a tutte le spese fiscali, ci sono 55 agevolazioni sulla casa che valgono ben 36 miliardi di euro. In confronto quelle per competitività e imprese pure essendo più del doppio in quantità (112), pesano un terzo per importo (12 miliardi). Quelle per politiche sociali e famiglia addirittura meno di un quarto rispetto alla casa: 102 misure per un totale di otto miliardi. E questo senza contare le imposte sostitutive, come la cedolare secca sugli affitti.

L’aumento dei crediti di imposta

In generale le detrazioni valgono 28 miliardi, le imposte sostitutive 12 miliardi e i crediti di imposta, soprattutto valgono 6,3 miliardi.

Negli ultimi anni infatti il loro numero è letteralmente lievitato: da 36 a 81 e nel 2016 pesavano sulle casse dello stato meno della metà di oggi. La maggioranza,4,3 sono destinati alle imprese come spinta agli investimenti in nuovi macchinari (la famosa Industria 4.0) e un miliardo a ricerca e sviluppo. Si tratta di incentivi sempre introdotti «con carattere temporaneo» e poi più volte prorogati con modifiche. Una caratteristica costante nella gestione dei dossier fiscali da parte della nostra classe politica. Tuttavia il giudizio di Banca d’Italia sugli incentivi per le imprese, compresi crediti di imposta dedicati al settore bancario e legati agli anticipi di imposta, è positivo.

In generale, ricorda Banca d’Italia, gli incentivi sono per loro natura più semplici da fruire per i cittadini, ma anche per questo difficilmente controllabili dal punto di vista del bilancio pubblico. I crediti di imposta, in più, permettono di correggere la regressività dell’incentivo fiscale: a cui ovviamente può accedere chi ha più capienza fiscale di altri. La revisione del governo Meloni in questo caso elimina il sistema del credito di imposta non l’agevolazione, aumentando la regressività della misura.

Il problema del resto è nel disegno della misura. Siccome non esistono controlli a monte su tutte queste spese fiscali che vanno a erodere le risorse pubbliche, dovrebbero esserci paletti a valle, oltre che presidi per contenere le frodi. Detta con le parole di Banca d’Italia «occorre prestare specifica attenzione alla definizione dei requisiti di accesso idonei a identificare la platea dei beneficiari». Le finalità ridistributive possono andare anzi dovrebbero andare di pari passo con obiettivi di efficienza. Oggi non abbiamo né gli uni né gli altri.

