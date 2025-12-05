Banca Progetto, ora c’è una pista in Lussemburgo

Ecco chi sono i manager azionisti della holding con sede nel Granducato che secondo Bankitalia avrebbero realizzato «ingenti guadagni». Le verifiche su altri prestiti
La storiaccia di Banca Progetto, l’istituto milanese in primavera commissariato da Bankitalia per gravi irregolarità di gestione, porta fino in Lussemburgo. Proprio nel Granducato, noto paradiso fiscale, una pattuglia di manager avrebbe accumulato «importi di assoluto rilievo». Lo scrive lo Guardia di Finanza nelle carte dell’indagine sulla gestione dell’istituto di credito milanese che secondo quanto ricostruito dagli investigatori avrebbe concesso finanziamenti per almeno 80 milioni di euro a