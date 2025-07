La Consob ha sospeso per la seconda volta per 30 giorni l'Ops lanciata da Unicredit su Banco Bpm. Il termine dell'offerta sarebbe scaduto mercoledì 23.

Si tratta di una svolta inaspettata che scioglie uno stallo. L’operazione avviata da Andrea Orcel rischiava di concludersi in un nulla di fatto. Ma già la scorsa settimana, audito dalla commissione Banche, il presidente dell’authority Paolo Savona aveva annunciato che, se avesse trovato un appiglio giuridico, avrebbe concesso a Unicredit un’altra sospensiva per chiarire ulteriormente il quadro in cui l’operazione avviene, visto che a partire dal golden power applicato dal governo e contestato dalla Commissione europea e in parte dal Tar, ci sono elementi non chiari.

