Economia

Banche online e moneta elettronica: ripulire i soldi sporchi non è mai stato così facile

Lisa Di Giuseppe
19 settembre 2025 • 06:00

Banca d’Italia e altre autorità sono già intervenute per carenze di trasparenza. Anche i magistrati indagano su istituti di moneta elettronica con sede all’estero

Procedure di apertura del conto facili, forse fin troppo. Le banche online e gli istituti di moneta elettronica (Imel), sempre più diffusi, stanno diventando sempre più spesso il veicolo perfetto per riciclare denaro sporco. La ragione sta – per le banche online – proprio nelle procedure semplificate di apertura del conto, che permettono agli istituti (spesso basati all’estero e a volte proprio privi di filiali in Italia e dalla fondazione recente) di attrarre nuovi clienti in fretta. Bastano po

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth