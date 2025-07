Sostiene Beppe Sala che il Comune si è tal punto sbilanciato in favore dell’interesse pubblico «da incorrere in una condanna del Consiglio di Stato per avere sacrificato illegittimamente le aspettative del costruttore».

La frase del sindaco di Milano, pronunciata lunedì scorso nel corso della sua autodifesa dalle accuse della procura di Milano, cita un fatto vero ma dimentica di raccontare l’esito finale, le conseguenze di un presunto sbilanciamento che, nei fatti, si è trasformato in un asset ai privati, cioè al gruppo Coima di Manfredi Catella.

L’asta

La vicenda citata da Sala è quella del Pirellino, il palazzo di 25 piani, già sede di uffici comunali, comprato da Coima che già possedeva, tramite fondi d’investimento, di grattacieli e terreni nella confinante zona di Porta Nuova-Isola.

All’epoca, marzo 2019, la vendita del Pirellino da parte dell’amministrazione comunale fu salutata come uno strepitoso successo della giunta di Sala che al termine di un’asta a suon di rialzi (se ne contarono addirittura 85) incassò in totale 193 milioni dall’operazione.

Pgt contestato

Subito dopo, però, ha preso il via una lunga battaglia in tribunale avviata dall’azienda di Catella che si riteneva danneggiata dal Piano di governo del territorio (Pgt) approvato dal Comune di Milano poco dopo la vendita del Pirellino.

Il nuovo Pgt, infatti, imponeva che almeno il 40 per cento della superficie abitabile del palazzo passato di mano venisse riservata a Edilizia Residenziale Sociale, cioè ad appartamenti con canone calmierato.

Come dire che Coima avrebbe visto diminuire, e di molto, i profitti attesi da un’operazione con cui era riuscita ad assicurarsi un immobile in un’area del centro città con grandi potenzialità di sviluppo.

La sentenza

Da qui il ricorso del gruppo immobiliare ai giudici contro un provvedimento ritenuto illegittimo perché, cambiando le regole urbanistiche, avrebbe fatto venir meno le legittime aspettative, in termini di guadagno, del compratore.

La vertenza si è chiusa a dicembre del 2023 con una sentenza del Consiglio di Stato che in sostanza dà ragione a Coima.

A questo punto si ferma anche il racconto di Sala in consiglio comunale. Il sindaco ha però omesso alcuni particolari utili a comprendere chi tra le due parti in causa, l’amministrazione pubblica e l’azienda privata, si trovi ora nelle condizioni di vincere una partita che vale decine di milioni.

E qui non c’entrano le accuse dei magistrati, che invece riguardano le presunte manovre corruttive che tra il 2022 e il 2023 avrebbero consentito a Catella di vedere approvati i lavori di ristrutturazione sull’area del Pirellino, con l’aggiunta della Torre Botanica progettata da Stefano Boeri.

Arrivo in volata

Toccherà ai giudici decidere se davvero quelle vicende hanno rilevanza penale e approderanno nell’aula di un tribunale. Sul piano concreto, quello degli affari, è Coima che si trova a un passo dalla vittoria e potrà quindi passare alla cassa con la certezza di poter trasformare in moneta sonante l’investimento del 2019.

A lanciare la volata del grande gruppo immobiliare, quello che più di ogni altro concorrente è riuscito nell’ultimo decennio a cavalcare la rivoluzione urbanistica milanese, è stata proprio la giunta Sala.

La variante Catella

Che cosa è successo? Semplice, il Consiglio di Stato nella sua sentenza del 2023, quella citata dal sindaco nel suo discorso di lunedì, ha accolto il ricorso di Coima e con lo stesso provvedimento ha prescritto al Comune di «riponderare la scelta pianificatoria relativa al compendio immobiliare oggetto del presente giudizio, con piena ed impregiudicata discrezionalità da parte dell’amministrazione».

In altre parole, la giunta avrebbe potuto riformulare un piano che imponesse all’azienda di Catella di riservare una parte del Pirellino ad abitazioni a canone calmierato.

Niente da fare, la variante di Pgt, approvata dalla giunta il 15 maggio scorso e poi dal consiglio comunale il 12 giugno, di fatto dà mano libera a Coima, che non avrà alcun obbligo di costruire abitazioni di edilizia popolare. Morale della storia: Sala – per usare le sue parole – si sarà pure «sbilanciato a favore dell’interesse pubblico». Alla fine, però, è Catella che potrà passare alla cassa.

