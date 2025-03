I sindacati, pur esprimendo delusione per l’esito delle trattative, hanno ribadito la volontà di proseguire nella mobilitazione per tutelare i diritti dei lavoratori e cercare soluzioni alternative ai licenziamenti. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno annunciato l’invio di una richiesta urgente al Mimit per convocare tutte le istituzioni coinvolte

Il 25 marzo 2025 è un altro giorno buio per l’industria italiana. Berco, storica azienda metalmeccanica ferrarese specializzata nella produzione di componenti e sistemi sottocarro per macchine movimento terra cingolate, ha annunciato la conferma di 247 licenziamenti. La decisione ha suscitato profonda preoccupazione tra i sindacati e le istituzioni locali, che temono gravi ripercussioni sociali ed economiche per il territorio.​

La decisione dei licenziamenti e la reazione dei sindacati

La conferma dei 247 licenziamenti è giunta dopo un lungo periodo di trattative tra l’azienda e le organizzazioni sindacali. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno espresso forte preoccupazione per la scelta unilaterale di Berco, accusando il management di aver disatteso gli impegni precedentemente assunti. In particolare, i sindacati denunciano che l’azienda ha ignorato la convocazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e ha interrotto le interlocuzioni con il ministro Adolfo Urso, impegnato nella ricerca di una soluzione positiva alla vertenza. ​

Le organizzazioni sindacali sottolineano inoltre che, nonostante l'impegno assunto davanti al Prefetto di Ferrara di trasformare la procedura di licenziamento in esodi volontari e di avviare un confronto sulla contrattazione aziendale, l'azienda ha mantenuto una posizione rigida, confermando la volontà di procedere con i licenziamenti. ​

Un secolo di storia e la crisi degli ultimi anni

Fondata nel 1918 a Copparo, in provincia di Ferrara, da Vezio Bertoni, Berco ha iniziato come una piccola officina di riparazioni meccaniche. Nel corso degli anni l’azienda si è trasformata in una fabbrica di rilievo, specializzandosi nella produzione di componenti per sottocarri cingolati. Nel corso degli anni, Berco ha ampliato la sua presenza internazionale, diventando un punto di riferimento nel settore.

Dal 1999, l’azienda fa parte del gruppo tedesco ThyssenKrupp. ​Negli ultimi anni, Berco ha affrontato sfide significative. L’aumento dei costi delle materie prime, le tensioni geopolitiche e la conseguente perdita di importanti clienti internazionali hanno inciso negativamente sulla produzione. In particolare, le sanzioni economiche legate a conflitti internazionali hanno portato alla perdita di clienti strategici, come evidenziato da Simone Nonnato, rappresentante sindacale della Uil: «Per via delle sanzioni, lo stabilimento ha perso un importante cliente russo che, anche a guerra finita, faremo fatica ad agganciare di nuovo».

Questi fattori hanno determinato una riduzione della produzione e il ricorso frequente alla cassa integrazione, segnali di una crisi profonda che ha colpito l’azienda.​

Istituzioni e lavoratori sperano ancora

Le istituzioni locali hanno manifestato solidarietà ai lavoratori e hanno richiesto un intervento urgente del governo per affrontare la crisi. I deputati del Partito Democratico Andrea De Maria e Nadia Romeo hanno annunciato un'interpellanza urgente al governo, sottolineando la necessità di preservare i posti di lavoro e un presidio produttivo di grande valore per il Paese. ​Tuttavia, nonostante gli sforzi delle istituzioni, l’azienda ha mantenuto una posizione ferma, ignorando le convocazioni ministeriali e interrompendo le interlocuzioni con il ministro Urso. Questo atteggiamento ha alimentato ulteriormente le tensioni, evidenziando una frattura tra il management di Berco e le parti sociali.​

La conferma dei licenziamenti rappresenta un duro colpo per il tessuto economico e sociale delle comunità di Copparo e Castelfranco Veneto, dove Berco rappresenta una realtà industriale storica e un importante datore di lavoro. I sindacati, pur esprimendo delusione per l’esito delle trattative, hanno ribadito la volontà di proseguire nella mobilitazione per tutelare i diritti dei lavoratori e cercare soluzioni alternative ai licenziamenti. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno annunciato l’invio di una richiesta urgente al Mimit per convocare tutte le istituzioni coinvolte e riprendere un confronto che individui una strategia di prospettiva ed eviti un tragico epilogo della situazione. ​

