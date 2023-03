Continuano a perdere le quotazioni del settore bancario sulle borse americane ed europee il lunedì dopo il “salvataggio” dei depositi dei clienti della fallita Svb Bank. E non è servito a risollevarle nemmeno il breve discorso del presidente americano Joe Biden, intervenuto oggi a rassicurare i cittadini americani. Già domenica peraltro l’amministrazione americana aveva annunciato la tutela per «tutti i depositi, anche quelli superiori ai 250mila dollari», che invece secondo la normativa non sarebbero tutelati.

Biden si è presentato davanti ai cronisti e alle telecamere per dichiarare precisamente che gli americani non devono temere. «Non è una crisi come quella del 2008», ha spiegato il presidente e «non ci saranno perdite a carico dei cittadini americani».

«Manager da licenziare»

Biden ha dipinto in maniera ottimistica la situazione dell’economia americana, ma ha anche concesso che per il settore bancario servono più regole e ha aggiunto che «i manager delle banche che si sono rivelate in difficoltà dovrebbero essere licenziati».

I manager della banca californiana hanno peraltro rivendicato negli anni la loro poca attenzione alle analisi di rischio, sostenendo che il loro modello di business non ne avesse bisogno.

In teoria il secondo crack bancario maggiore della storia americana non ha per natura della banca coinvolta e della stessa tipologia di fallimento, le possibilità di contagio di altre crisi precedenti, ma allo stesso tempo rivela le possibili debolezze che il comparto può affrontare se non si è preparato alla svolta storica del rialzo dei tassi.

Stati Uniti ed Europa arrivano all’appuntamento con regole differenti per gli istituti di credito. Il commissario agli affari economico Paolo Gentiloni ha dichiarato di non credere a «un reale rischio di contagio in Europa al momento».

