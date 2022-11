La consapevolezza, ha commentato il presidente dell’ente governativo Enea, Gilberto Dialuce, «è indispensabile per andare verso una vera transizione energetica e anche per contrastare il caro-bollette attraverso semplici cambiamenti negli stili di vita»

Contrastare il caro bollette con cinque piccoli accorgimenti nello stile di vita si può, lo dicono gli esperti del governo. L’inverno tutto sommato non è ancora arrivato, ma con il costo dell’energia già alto, nonostante il recente lieve calo, Federdistribuzione, l’associazione delle imprese della distribuzione (tra supermercati e no), ed Enea, l’agenzia dello stato che si occupa di transizione ecologica ed energia, hanno deciso di dare il via, a partire da lunedì 14 novembre, a una campagna di informazione al consumatore. Saranno divulgati così cinque consigli pratici che aiutano a ridurre i consumi energetici in ambito domestico e ad abbassare la bolletta. Ecco quali sono.

L’elenco

No agli stendini davanti ai termosifoni. Evitare di ostacolare la diffusione del calore è la prima mossa per risparmiare: tenere tende, mobili o stendibiancheria davanti ai termosifoni è fonte di sprechi perché ostacola la diffusione del calore. È inoltre importante non lasciare le finestre aperte per evitare le dispersioni di calore. Controllare la temperatura degli ambienti. Bastano 19 gradi per garantire il comfort necessario in casa. Ridurre il riscaldamento di un’ora al giorno e tenerlo spento per 15 giorni, nell’arco di un anno, consente di ridurre i costi di circa 180 euro per un appartamento di medie dimensioni. Usare lavatrice e lavastoviglie

a pieno carico. Utilizzare la lavatrice una volta ogni due giorni, invece di una al giorno, e la lavastoviglie una volta al giorno invece di due, permette di risparmiare rispettivamente 52 e 74 euro all’anno. Sostituire le lampadine di casa

con quelle a led. Installare lampadine a Led in casa, considerando che rimarranno accese in media 6 ore al giorno, permette di abbassare del 15 per cento i consumi di partenza. Ridurre la durata e la temperatura

della doccia. Diminuire da 7 a 5 i minuti trascorsi sotto l’acqua, abbassando di 3 gradi la temperatura, consente

di risparmiare fino a 250 euro.

Il mese dell’efficienza

L’iniziativa cade nel Mese dell’Efficienza Energetica 2022 che quest’anno, con la Russia che minaccia sul metano e la crisi post pandemica non ancora superata, ha un significato sociale ancora più rilevante. La campagna fa leva sull’idea che “Il buon senso ha valore”, spiega l’Ente, evidenziando come siano i comportamenti più semplici ad avere il maggiore impatto in termini di consumo domestico. I consigli pur avendo la veste di azioni quotidiane sono stati elaborati dagli esperti di Enea.

La consapevolezza, ha commentato il presidente, Gilberto Dialuce, «è indispensabile per andare verso una vera transizione energetica e anche per contrastare il caro-bollette attraverso semplici cambiamenti negli stili di vita».

© Riproduzione riservata