Per quanto tempo ancora Donald Trump potrà fingere di ignorare le conseguenze delle sue azioni? Si gioca sulla risposta a questo interrogativo l’andamento prossimo venturo dei mercati, che lunedì 7 aprile hanno chiuso la terza seduta consecutiva in rosso profondo, travolti da una tempesta globale che ha pochi precedenti.

La confusione è grande sotto il cielo della finanza. È bastato che nel pomeriggio alcuni media americani rilanciassero le indiscrezioni su una possibile marcia indietro del presidente, pronto a mettere in pausa per 90 giorni i dazi appena annunciati, per innescare una rapidissima risalita degli indici, quelli americani come quelli europei.

Nel giro di una decina minuti le voci sono state liquidate come «fake news» da fonti del governo Usa e così la fiammata al rialzo si è subito spenta, mentre Trump è tornato a minacciare nuovi dazi del 50 per cento contro le importazioni della Cina in risposta alla rappresaglia di Pechino che ha annunciato una tariffa supplementare del 34 per cento.

Ribassi no limit

Da Tokyo fino a Wall Street, passando dalle piazze europee, l’onda lunga dei ribassi per il momento non trova argini reali e gli investitori, più disorientati che mai, pendono dalle labbra dell’inquilino della Casa Bianca che non fa nulla per calmare le acque, anzi.

Domenica sera, nel suo ormai consueto soliloquio via social, Trump ha fatto piazza pulita delle attese di una possibile correzione di rotta scrivendo che «prima o poi la gente capirà che per gli Stati Uniti i dazi sono una cosa bellissima». Parole che hanno immediatamente innescato il crollo dei listini asiatici, con Tokyo giù del 7,8 per cento e Hong Kong addirittura del 13 per cento.

L’Europa ha fatto meglio, ma c’è poco da stare allegri, visto che l’indice Euro Stoxx 50, che comprende le società più importanti del continente, ha ripiegato di oltre il 4 per cento, dopo un crollo iniziale che ha superato il 6 per cento.

Milano resta la maglia nera tra le maggiori Borse della Ue. La perdita di giornata è pari al 5,26 per cento e dalla mattina del 3 aprile, all’indomani dell’annuncio di Trump sui maxi-dazi in arrivo, l’indice si è sgonfiato di oltre il 15 per cento.

Banchieri contro

In questa fase più che mai confusa gli investitori provano a guardare avanti ma punti fermi all’orizzonte non se ne vedono. L’incertezza è massima sull’esito di eventuali trattative sui dazi avviate con Washington dai governi dei maggiori partner commerciali degli Stati Uniti. Ed è proprio la nebbia fitta sul futuro prossimo, più ancora delle tariffe doganali alle stelle, ad alimentare il pessimismo e le vendite sui mercati. Tanto che la banca d’affari Goldman Sachs ha portato al 45 per cento, dal precedente 35 per cento, le probabilità che l’economia Usa entri in recessione entro fine anno, anche scontando una revisione parziale dei dazi annunciati la settimana scorsa.

I big di Wall Street che pure hanno appoggiato (e finanziato) l’ascesa di Trump, ora escono allo scoperto per criticare la svolta protezionista della Casa Bianca. È toccato al capo di JP Morgan, Jamie Dimon, uno dei banchieri più potenti della finanza globale, lanciare l’allarme sui rischi della guerra commerciale scatenata dagli Stati Uniti contro il resto del mondo. «I dazi provocheranno un aumento dell’inflazione e delle probabilità di una prossima recessione», si legge nella lettera agli azionisti appena pubblicata da Dimon.

Banche giù

Anche dalle nostre parti sono i timori di un rallentamento della già flebile crescita del Pil a motivare le scelte degli investitori. Non è un caso che i titoli più penalizzati dai ribassi di questi giorni siano quelli considerati ciclici, cioè più legati all’andamento dell’economia. Si sono di molto sgonfiate le quotazioni delle banche, a cominciare da quelle coinvolte nelle offerte pubbliche annunciate nelle scorse settimane. È il caso del Monte dei Paschi, che ha perso il 25 per cento dai massimi di tre settimane fa, il 20 per cento circa nelle ultime tre sedute.

Tra i pesi massimi del listino nostrano, sono in forte ribasso anche Enel, meno 8,5 per cento, ed Enel, giù del 7,9 per cento, entrambi penalizzati dalle attese di una possibile correzione al ribasso della crescita.

Del resto anche la quotazione del petrolio, termometro sensibile delle prospettive dell’economia, si muove da giorni al ribasso e ha perso oltre il 15 per cento dal 2 aprile toccando il minimo dall’estate del 2021, con il Brent sprofondato fino a 62 dollari al barile.

Questi numeri certo non fanno piacere ai manager di big oil che hanno investito milioni di dollari nella campagna elettorale di un candidato presidente che prometteva di lasciare mano libera all’industria petrolifera e invece ora minaccia i profitti delle multinazionali.

Il paracadute dei tassi

Lo scenario diventa sempre più difficile da affrontare anche per i banchieri centrali.

Prima del crollo di questi giorni, le attese erano per una riduzione dei tassi, ma senza fretta. Adesso invece i mercati scontano interventi più drastici con l’obiettivo di evitare che il mondo cada in recessione.

Il prossimo 17 aprile è in calendario la riunione del consiglio direttivo della Bce e a questo punto sembra sempre più probabile un primo taglio di un quarto di punto. Ancora più rapido potrebbe essere l’intervento della Fed americana, che in serata (ora italiana) ha convocato un meeting d’emergenza.

Il governatore Jerome Powell ha fin qui resistito alle pressioni di Trump, per ridurre rapidamente il costo del denaro e dare fiato all’economia. A preoccupare Powell sono soprattutto le tensioni sul fronte dell’inflazione che giustificherebbero maggiore prudenza nell’allentare la presa sui tassi.

Adesso però, con la Borsa in caduta libera e il rischio recessione che cresce di giorno in giorno, anche il numero uno della Fed potrebbe cambiare idea.

