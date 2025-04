Dopo tre giorni consecutivi di tempesta, martedì i mercati azionari hanno messo a segno una rimonta che è servita, quanto meno, a frenare la slavina innescata dalla guerra commerciale dichiarata da Donald Trump al resto del modo. Le principali Borse internazionali hanno recuperato in media il 2 per cento, ma è rimasto deluso chi si aspettava un rimbalzo ben più sostanzioso.

Bene, quindi, ma non benissimo, perché anche se prendono piede le ipotesi di trattative per contenere l’effetto dei dazi, le incognite all’orizzonte restano ancora molte e pesanti, a cominciare dalle tensioni crescenti tra Washington e Pechino, per poter anche solo immaginare un veloce ritorno a una qualche forma di normalità.

Del resto, anche all’intero dell’amministrazione americana aumentano di giorno in giorno le voci critiche verso una svolta che nessuno immaginava così estrema, come dimostra, giusto per fare un esempio, il durissimo articolo pubblicato dal Wall Street Journal sul segretario al Commercio, Howard Lutnick, preso di mira per le sue prese di posizione spesso contraddittorie tra loro.

Per non parlare dello scontro tra Elon Musk e Peter Navarro, il consigliere di Trump considerato il vero architetto del giro di vite (eufemismo) sui dazi. Tanto basta, e avanza, per alimentare un clima di incertezza diffusa.

Tokyo sprint

Così, solo Tokyo è ripartita a gran velocità, spinta dalla notizia delle trattative tra il governo giapponese e Washington che potrebbero portare a una riduzione dei dazi imposti dagli americani. La Borsa nipponica è quindi risalita del 6 per cento, anche se resta lontana dai livelli di inizio aprile.

In Europa invece gli indici sono andati in altalena per gran parte della mattinata e il recupero ha preso velocità solo quando gli investitori si sono sentiti rassicurati dall’apertura positiva di Wall Street. Che, tuttavia, in serata ha perso di nuovo terreno. A fine giornata, l’indice Stoxx 50, che comprende le società più importanti del continente, ha messo a segno un rialzo del 2,86 per cento, meglio di Milano che ha guadagnato il 2,49 per cento.

A guidare la rimonta, soprattutto dalle nostre parti, sono state le banche, dopo che nei giorni scorsi proprio il settore finanziario era stato il più bersagliato dalle vendite. Sui titoli del comparto bancario pesano i timori di un forte rallentamento della crescita economica, che potrebbe essere affrontato dalle autorità monetarie con una riduzione maggiore del previsto del costo del denaro. Di conseguenza sarebbe destinato a calare anche il margine d’interesse, e i profitti, degli istituti di credito.

L’indice europeo Stoxx banks ha perso più del 15 per cento nei tre giorni di tempesta per poi recuperare il 2,7 per cento circa in una seduta in cui tutti i principali titoli del listino hanno chiuso in rialzo, con le sole eccezioni, a Milano, di Eni, penalizzata dal ribasso del petrolio, e Stellantis, che ancora paga l’effetto dazi al pari degli altri big dell’auto.

Listini volatili

Resta da vedere se i guadagni di giornata sono il frutto di un semplice rimbalzo tecnico, oppure se la rimonta è destinata a proseguire. Va detto che gran parte degli analisti predicano prudenza. In Borsa la volatilità resta elevata, come dimostrano gli alti e bassi degli indici, con continui cambi di direzione anche nell’arco di poche ore. Insomma, la tensione resta alta e i postumi del colpo sferrato da Trump sono ancora evidenti.

Sui mercati obbligazionari, per esempio, nelle ultime ore ha preso forza il rialzo dei rendimenti dei titoli di stato decennali americani. Un rialzo per molti aspetti sorprendente perché i bond statunitensi sono di solito considerati un rifugio sicuro in tempi di tempesta e quindi il prezzo, spinto dagli acquisiti, sarebbe dovuto aumentare con conseguente diminuzione dei rendimenti. Invece è successo il contrario e l’anomalia viene spiegata con i timori degli investitori per gli effetti della “cura Trump” sull’economia Usa.

Anche il dollaro resta un osservato speciale, se non altro perché le attese erano di un rafforzamento del biglietto verde, grazie alla spinta dei dazi. Dal 2 aprile invece la valuta americana ha perso terreno sull’euro e anche in questo caso sarebbe la sfiducia nelle prospettive di crescita degli Stati Uniti a influenzare gli investitori.

Ma il confronto, o meglio lo scontro, che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro prossimo dei mercati valutari e per gli equilibri del commercio mondiale è quello tra il dollaro e il renmimbi, la moneta cinese. Negli ultimi due giorni, il governo di Pechino ha fissato il cambio della valuta nazionale al livello più basso dal settembre 2023.

La mossa viene interpretata come una risposta ai dazi americani, un segnale che le autorità di Pechino sono pronti a usare tutte le armi a loro disposizione per difendere il loro export. Il renminbi si è indebolito di poco, per ora, ma la semplice ipotesi di una guerra tra monete basta ad alimentare nuove tensioni su mercati già instabili.

