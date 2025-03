Il tono è quello classico del «io ve lo avevo detto». All’assemblea dei soci di Unicredit, l’amministratore delegato Andrea Orcel non perde l’occasione di citare sé stesso. «Avevamo ragione noi a considerare un’offerta su BancoBpm escludendo Anima, viste le incertezze che questo poteva comportare. E oggi le vediamo».

È successo, infatti, che mercoledì è stato reso noto il responso della Bce sull’applicazione dei benefici contabili del cosiddetto “Danish Compromise” all’acquisizione di Anima da parte del Banco, che sulla società di gestione del risparmio ha lanciato un’opa nel novembre scorso. Il nuovo acquisto peserà più del previsto, per circa un miliardo, sul bilancio della banca acquirente, che quindi vedrà peggiorare i propri parametri patrimoniali.

Giovedì 27, poche ore dopo l’intervento di Orcel in assemblea, la valutazione di Francoforte è stata confermata dall’Eba, l’authority bancaria europea, a cui spetta l’ultima parola.

Partita aperta

Il Danish Compromise non potrà quindi essere applicato all’acquisizione di Anima. È un punto di svolta importante, ma non è ancora detto che l’ops di Unicredit partirà davvero. A questo punto sembra comunque meno probabile un rilancio da parte di Unicredit, che aveva messo sul piatto circa 10 miliardi in titoli, per un’offerta di 175 azioni proprie ogni mille del Banco. Orcel si riserva di decidere quando l’opa su Anima sarà conclusa, ma intanto ha ribadito che l’ops sul BancoBpm verrà confermata solo se «avrà un senso dal punto di vista della creazione di valore».

Sull’esito della scalata incombe anche un’incognita di carattere politico. Nelle scorse settimane, infatti, l’operazione è finita sotto i riflettori del governo e Palazzo Chigi ha avviato una verifica ai sensi dell’applicazione del golden power. L’esecutivo, soprattutto la sua componente leghista, non ha preso bene l’affondo di Orcel su un istituto come il Banco che sembrava destinato a trasformarsi, unendosi al Monte dei Paschi, nel nuovo polo creditizio a trazione sovranista. Si spiegano così gli attacchi di Matteo Salvini che ha affibbiato a Unicredit l’etichetta di “banca straniera”.

Governo contro

Mps ha intanto fatto rotta su Mediobanca, ma la questione del golden power è rimasta in sospeso. Difficile che il governo arrivi a bloccare l’acquisizione di BancoBpm, di certo però potrebbe imporre una serie di condizioni, per esempio sulle garanzie occupazionali o la cessione di filiali, tali da rendere l’operazione meno conveniente per il compratore. Il nodo non dovrebbe sciogliersi prima della fine di aprile, quando, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere resa nota la decisione del governo.

Nel frattempo, il Banco completerà l’opa su Anima, che sembra destinata a concludersi con successo, e Orcel, a sua volta, deciderà se confermare l’ops annunciata a fine novembre sull’istituto guidato da Giuseppe Castagna.

In assemblea il manager ha detto che il focus principale di Unicredit resta quello della crescita “organica”, cioè senza acquisizioni. «In questo contesto – ha detto Orcel – si potrebbe inserire l’aggregazione con BancoBpm, che consentirebbe di creare un numero due più forte in Italia, che è il mercato dove abbiamo le nostre radici». Una frase, quest’ultima che suona come la replica ai politici di maggioranza che hanno messo in dubbio l’italianità dell’istituto con base a Milano.

Sospetti Generali

Va detto che i sospetti dei partiti di governo sulle reali intenzioni di Orcel sono stati alimentati anche dall’incursione nelle Generali, di cui Unicredit ha rastrellato un pacchetto tra il 4 e il 5 per cento del capitale. Una quota che potrebbe rivelarsi decisiva per decidere le sorti della partita per il controllo della compagnia contesa tra Mediobanca e la cordata di Francesco Gaetano Caltagirone alleato con la famiglia Del Vecchio.

Il 24 aprile è in programma l’assemblea di Generali per il rinnovo del cda in cui si confronteranno le liste di candidati proposte dai due schieramenti rivali. In assemblea, dal vertice di Unicredit, è arrivata una risposta – «è un puro investimento finanziario» – che però non esclude la possibilità che Unicredit partecipi alla resa dei conti sul gruppo assicurativo, schierandosi da una parte o dall’altra.

Nel frattempo, un primo verdetto che riguarda Orcel in persona è già arrivato con il voto dei soci sui compensi del manager in aumento dai 9,6 milioni del 2023 ai 13,2 dell’anno scorso. La remunerazione del manager, forte dei profitti da record dell’istituto, è stata approvata con il sì del 66 per cento dei presenti in assemblea. Nel 2024, con l’88 per cento di voti favorevoli, era andata meglio.

