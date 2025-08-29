Meloni puntava sugli investitori italiani per mettere il debito pubblico al riparo dalla speculazione internazionale. Invece aumenta la quota di compratori esteri di Btp. Mentre gli istituti di credito nei mesi scorsi hanno comprato meno titoli del previsto nonostante le pressioni di Palazzo Chigi. Ma un nuovo polo finanziario nazionale potrebbe cambiare questo scenario
Il piano sovranista del governo di riportare il debito in mano italiana non sta funzionando
29 agosto 2025 • 07:00
Meloni puntava sugli investitori italiani per mettere il debito pubblico al riparo dalla speculazione internazionale. Invece aumenta la quota di compratori esteri di Btp. Mentre gli istituti di credito nei mesi scorsi hanno comprato meno titoli del previsto nonostante le pressioni di Palazzo Chigi. Ma un nuovo polo finanziario nazionale potrebbe cambiare questo scenario