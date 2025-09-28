Radiografia di un impero da 9 miliardi

Caltagirone senza limiti tra politica e affari: ora è il più potente d’Italia

Vittorio Malagutti
28 settembre 2025 • 07:00

Il re capitolino del mattone, nonché finanziere ed editore di giornali, è ormai vicino a realizzare la sua magnifica ossessione. Al potere dei soldi, quello garantito dalla sua colossale riserva di liquidità, può ora aggiungere la protezione della politica

E adesso come la mettiamo con il Risorgimento? Quello delle Assicurazioni Generali, annunciato a mezzo stampa nel 2022 da Francesco Gaetano Caltagirone, pronto a impegnarsi, parole sue, in una «battaglia per l’indipendenza» del Leone di Trieste. Obiettivo: farne una «multinazionale a sovranità italiana che protegga il risparmio del paese». A tre anni di distanza, la preda è a portata di mano. Il re capitolino del mattone, nonché finanziere ed editore di giornali, è ormai vicino a realizzare la s

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.