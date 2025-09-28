Caltagirone senza limiti tra politica e affari: ora è il più potente d’Italia

Il re capitolino del mattone, nonché finanziere ed editore di giornali, è ormai vicino a realizzare la sua magnifica ossessione. Al potere dei soldi, quello garantito dalla sua colossale riserva di liquidità, può ora aggiungere la protezione della politica

E adesso come la mettiamo con il Risorgimento? Quello delle Assicurazioni Generali, annunciato a mezzo stampa nel 2022 da Francesco Gaetano Caltagirone, pronto a impegnarsi, parole sue, in una «battaglia per l’indipendenza» del Leone di Trieste. Obiettivo: farne una «multinazionale a sovranità italiana che protegga il risparmio del paese». A tre anni di distanza, la preda è a portata di mano. Il re capitolino del mattone, nonché finanziere ed editore di giornali, è ormai vicino a realizzare la s