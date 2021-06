Non è un accordo ambizioso ma è un accordo, e dopo anni di tentativi si tratta davvero di una svolta. Al G7 di Londra i ministri delle finanze hanno concluso una intesa per una tassazione minima globale sulle corporation. Un’idea che era in campo da anni e che il cambio di amministrazione alla Casa Bianca ha contribuito in modo decisivo a trasformare in realtà. Adesso anche l’Unione europea può procedere verso la riforma fiscale Gentiloni con qualche elemento di solidità in più.

La tassa segue i profitti

L’intesa è basata su due pilastri. Il primo (“pillar one”) dice che le multinazionali con un margine di profitto di almeno il 10 per cento devono pagare le tasse nei paesi in cui operano, non solo in quelli nei quali stabiliscono il loro quartier generale. La tassa “segue” insomma i profitti, non le si sfugge mettendo la propria sede nel paese più vantaggioso sul piano fiscale. Il 20 per cento dei profitti superiori al 10 per cento sarà riallocato e soggetto a tassazione nei paesi coinvolti.

Tassazione minima

Il secondo pilastro dell’accordo (“pillar two”) stabilisce anche un livello minimo di tassazione da adottare nei vari paesi, e fissa questa soglia minima al 15 per cento. Proprio questo 15 per cento è uno dei motivi per cui il piano è considerato non sufficientemente ambizioso: le spinte erano per elevare la soglia almeno al 21 per cento. Ma l’accordo è comunque “storico”, nel senso che almeno dal 2013 si provava invano a raggiungerlo.

Effetto Europa

«La nostra proposta ci sarà comunque, ma quel che succede a livello globale è uno straordinario catalizzatore», aveva detto il commissario Ue Paolo Gentiloni annunciando la sua riforma fiscale. Gentiloni aveva anche anticipato che i due pilastri dell’accordo globale si sarebbero trasformati in due direttive europee; e che l’implementazione effettiva dell’accordo avrebbe richiiesto tempo. Ad accordo trovato, Gentiloni commenta che «si tratta di un grande passo» ma agggiunge che l’intesa va estesa a tutti i paesi Ocse e che «Bruxelles contribuirà attivamente ai dialoghi multilaterali per arrivare così a un accordo ambizioso a luglio».

© Riproduzione riservata