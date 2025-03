Portato a casa il grosso della riforma fiscale, e forse consapevole della modestia del risultato raggiunto sul piano sistemico, il governo insiste ora sul concordato preventivo biennale, una delle poche – se non l’unica – novità vere della riforma. Ha ragione o torto?

Il concordato preventivo consente la definizione del reddito di periodo (nel caso specifico un biennio) in base a un computo elaborato dall’Agenzia delle entrate e che resta immodificato, se accettato, anche in presenza di redditi effettivi superiori. Si rivolge a una platea molto ampia di piccole imprese e lavoratori autonomi (grossomodo 3,5 milioni di partite Iva).

Quella, va detto, che tutte le statistiche (italiane ed internazionali) individuano come la parte più pericolosa dei contribuenti italiani. Il governo ha ritenuto che l’approccio a questa vasta categoria debba essere della mano tesa e si è sforzato, già dall’anno scorso, di trovare un punto d’incontro fra la richiesta di un più realistico contributo alle spese pubbliche e una certa tolleranza verso chi si è storicamente autoridotto lo stesso in ragione della (implicita) scarsa protezione che lo Stato gli offriva.

Questo punto d’incontro, notare bene, è stato ritenuto perlopiù squilibrato a sfavore del fisco. Ma, ciononostante, il risultato sortito dalla mano (fin troppo) tesa è stato assai modesto. Vi ha aderito meno del 20 per cento dei soggetti coinvolti e per un importo insignificante (1,6 miliardi per due anni). Vale la pena porsi, allora, la domanda se è il caso di insistere.

Concordato preventivo bis

L’eccesso di favore garantito l’anno scorso – nei fatti neppure apprezzato – viene oggi rivisto in senso restrittivo così da riguardare una platea più ridotta (2 milioni di partite Iva). Ma la sostanza resta la stessa. Si può continuare a tendere la mano a chi è così riottoso al proprio dovere fiscale?

Il punto non sta nell’adeguatezza dello strumento utilizzato (il concordato preventivo) quanto nella constatazione della scarsa temibilità dell’azione di contrasto del fisco. Constatazione che risulta pienamente giustificata dall’andamento storico nella capacità di recupero dell’evasione da parte dell’amministrazione finanziaria su questa categoria di contribuenti. È facile – e crea consensi – dire che bisogna colpire “la grande evasione”.

Affermazione certo vera, ma monca: perché la grande evasione la fanno le multinazionali high tech sotto la copertura di obsoleti trattati contro le doppie imposizioni che il governo potrebbe ben impugnare ma che, per considerazioni certo meritevoli di approfondimento, non impugna. Ma bisogna avere il coraggio di dire che grande evasione la fanno anche, sia pur per modesti importi individuali, le partite Iva in questione. Lo dicono le statistiche ma anche l’esperienza quotidiana di ognuno di noi con artigiani, piccoli professionisti e commercianti.

Le tasse le pagano i soliti

Che cosa fa il governo per contrastare l’evasione anche dei “piccoli”? Perché se non si contrasta l’evasione dei “grandi” per ragioni geopolitiche e quella dei “piccoli” per ragioni partitiche, finisce – come peraltro è già da tempo – che le tasse le pagano solo quelli cui si applicano le ritenute alla fonte. Queste operano sui pagamenti di stipendi e salari, come pure sui compensi professionali, sugli interessi attivi percepiti e anche sui canoni di locazione a certe condizioni.

Si tratta di un sistema di prelievo politicamente comodo perché il sostituto d’imposta non è mai percepito come “lo Stato”, ma come un soggetto qualsiasi che, nel fare un pagamento, ha l’obbligo di procedere a una trattenuta. Qui il fisco tira il sasso e nasconde la mano. Significativo che fra le cifre presentate dall’Agenzia delle entrate si capisce poco la parte derivante dal prelievo via ritenute alla fonte rispetto a quello autodichiarato e autonomamente versato.

Qualcuno si chiederà, a un certo momento, se non si debba puntare all’eliminazione della ritenuta alla fonte. Così saremo messi tutti nella condizione delle partite Iva e si dovrà vedere se l’atteggiamento amichevole e tollerante sbandierato dal governo verso costoro (ed enfatizzato da alcuni più di altri) potrà essere mantenuto.

L’abolizione della ritenuta alla fonte traspare, talvolta, fra le dichiarazioni di esponenti sindacali che però, consapevoli dello sconvolgimento che essa porterebbe nel reperimento di risorse fondamentali per il funzionamento della macchina pubblica, fanno poi, responsabilmente, un passo indietro. Ma se si continua sulla strada del non turbare alcune fasce elettorali e non sconvolgere la geopolitica dei rapporti con le high tech il coperchio della responsabilità sociale potrebbe saltare con effetti devastanti.

In questo contesto il concordato può avere un senso se si accompagna a una effettiva azione di maggior contrasto verso chi non vi aderisce. E nella consapevolezza che questa determinazione, nel periodo appena trascorso, non si è vista.

© Riproduzione riservata