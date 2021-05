Un fondo di ammortamento per i debiti dei Paesi Ue, cioè dell’Italia, l'esempio americano per innalzare gli obiettivi sull’inflazione, un atto di accusa alle piccole imprese che creano lavoro poco qualificato e creano un circolo vizioso che rende poco appetibile l’investimento in istruzione, un richiamo duro alle banche per una maggiore trasparenza dei billanci e per operazioni di aggregazione come soluzione per evitare il fallimento. Le considerazioni finali del governatore di Banca d’Italia Ignazio Viscono sono partire dal richiamo all’Italia sulle sue responsabilità rispetto alla realizzazione del Pnrr, ma hanno affondato maggiormente laddove i richiami di Banca d’Italia restano insacoltati.

La responsabilità italiana

Per il governatore Visco le misure di politica monetaria della Banca centrale europea devono rimanere accomodanti ancora a lungo per sostenere il cammino della ripresa di economie che devono ancora recuperare la piena capacità produttiva. Nelle tradizionali considerazioni finali della Banca d’Italia, Visco ha richiamato l’Italia a una doppia responsabilità nella concretizzazione del Piano di ripresa e resilienza. Sul fronte interno, ha detto, bisogna «cogliere un’occasione decisiva per avviare a soluzione i propri problemi strutturali» e di fronte ai partner Ue serve «dimostrare con risultati concreti l’importanza di una Unione più forte e coesa».

Il fondo per i debiti Ue

Visco ha presentato una sorta di manifesto per rispondere alla storica occasione data dall’adozione del piano NextGenerationEu. E, in linea con tutti i richiami degli ultimi anni della Bce, ha sostenuto che ancora una volta la crisi ha dimostrato la crucialità di «una stretta sintonia tra le azioni dei governi e delle autorità monetaria».

Ma si è spinto oltre. Sia sul fronte della politica monetaria dove ha richiamato l’esempio della Fed che punta a una inflazione anche superiore all’obiettivo del due per cento, una politica «condivisibile» da adattare al contesto europeo, che su quello della gestione dei debiti. Oggi, ha detto Visco, la necessità di disporre di un bilancio comune è diventata ancora più evidente, shock comuni necessitano di strumenti unici, anche nel caso siano asimmetrici, per intervenire dove le azioni di stati sono deboli perché non considerano gli effetti su altri. «I programmi varati nell’ultimo anno potranno costituire un punto di riferimento per il disegno di meccanismi di natura permanente e dal funzionamento più agile», ha detto il governatore, aggiungendo però che si tratta di un percorso costellato di difficoltà». Ma una prima azione concreta potrebbe essere «la gestione comune di una parte delle passività emesse in passato da ciascun paese, ad esempio attraverso un fondo di ammortamento, consentirebbe anche di conferire rapidamente al mercato europeo dei titoli pubblici lo spessore e la liquidità di cui esso oggi manca». Non si tratterebbe, in tutta evidenza, di «cancellare le passività nazionali ma di ridurre la frammentazione e la volatilità».

L’inadeguatezza delle aziende italiane

Visco ha martellato ancora sull'inadeguatezza della dimensioni di impresa. Al netto di un «segmento in crescita di imprese dinamiche e innovative – cui si deve il recupero di competitività sui mercati internazionali nell’ultimo decennio», Il numero di microimprese con livelli di produttività modesti rimane estremamente elevato, mentre è ridotta la presenza di aziende medio-grandi, che pure hanno un’efficienza comparabile a quella delle maggiori economie a noi vicine. Nei servizi non finanziari le imprese conmeno di 10 dipendenti impiegano quasi il 50 per cento degli addetti, il doppio che in Francia e Germania. Come raramente aveva fatto, il governatore ha collegato la dimensione di impresa alla bassa qualità del lavoro in Italia e pure alla mancanza di una governance qualificata: «La specializzazione in attività tradizionali e la piccola dimensione riducono la domanda di lavoro qualificato, generando un circolo vizioso di bassi salari e modeste opportunità di impiego che scoraggiano gli stessi investimenti in

istruzione». Da una formazione adeguata dipende la possibilità di avere lavoratori e dirigenti qualificati, ha detto il governatore e non è un caso che abbia nominato entrambi, spiegando che i diversi livelli della struttura economica sono interdipendenti.

Il ruolo dello stato

Le priorità per lo stato restano quelle di intervenire sulle politiche attive per il lavoro, innalzando gli standard delle prestazioni, e poi il capitale umano, «questione centrale per il nostro paese». Ma Visco è entrato direttamente nel dibattito sul ruolo dello stato. Da una parte ricordando che nelle economie moderne «va ben oltre le funzioni minime di ordine pubblico, per esempio in risposta ai fallimenti del mercato o per obiettivi di equità sociale», sottolineando che «la spesa pubblica contribuisce a determinare la crescita potenziale» e dichiarando che la contrapposizione tra stato e mercato «è fuorviante». Dall’altro ha spiegato che non sarebbe auspicabile «estenderne i compiti», ma serve rendere più efficiente il suo intervento, arrivando a invocare «rischi non trascurabili di fallimento dello stato».

Dal debito bancario a quello di impresa

A proposito delle imprese, è tornato a battere sulla necessità di superare la mera dipendenza dal credito bancario, che pure rimarrà il principale canale di finanziamento per le imprese. «Le aziende potenzialmente in difficoltà contribuiscono per circa un sesto al totale dell’occupazione». In questa prospettiva assume rilievo, soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni, «il recente rafforzamento degli incentivi fiscali per il ricorso al capitale proprio». Dall’inizio del 2020 le emissioni nette di titoli di debito e di azioni quotate effettuate da società italiane sono ammontate a 16 miliardi, contro 101 per quelle francesi e 87 per quelle tedesche.

Il rischio dissesto delle piccole banche

Ma il richiamo più duro e diretto è rivolto alle banche, e in particolare quello di piccole dimensioni. «La proroga delle moratorie accrescerà le differenze con gli altri paesi europei, e renderanno meno trasparenti i bilanci delle banche». Le banche,per questo, devono conformare il loro sistema di rendicontazione dei crediti deteriorati e far emergere «in maniera prudente e tempestiva» le perdite nche per evitare l’emergere di dubbi tra gli investitori sui loro portafogli.

Diversi intermediari di piccole dimensioni, ha spiegato Visco, presentano debolezze «dovute a un governo societario non adeguato, debolezza dei controlli» e impossibilità di economie di scale. Le operazioni di ristrutturazioni è urgente, e può passare sia dalla messa in consorzio e «non ultime». ha sottolineato, da operazioni di aggregazioni. Visco ha parlato anche della possibilità di dissesto di banche di piccole e medie dimensioni, perché seppure si cerchi una uscita ordinata dal mercato, permangono delle rigidità del contesto delle regole. In sostanza poteva sintetizzare il tutto nella formula, ricordatevi che potete fallire.

