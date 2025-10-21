Una riforma della contrattazione collettiva per riequilibrare le forze tra lavoro e capitale

true false

Solo un intervento coerente può rendere la distribuzione del reddito meno diseguale, più sostenibile e favorevole alla crescita. La legge delega approvata dal Senato il 26 settembre 2025, in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, sembrerebbe andare nella direzione auspicata. Ma serve una riforma più ampia della contrattazione collettiva

Come ricordava Sylos Labini, la dinamica dei salari non è un semplice riflesso della produttività, ma l’esito di rapporti di forza sociali ed economici. Le istituzioni dell’economia politica – politiche fiscali, sociali e del lavoro, ma anche la contrattazione collettiva – devono agire per riequilibrare tali rapporti. Solo un intervento coerente può rendere la distribuzione del reddito meno diseguale, più sostenibile e favorevole alla crescita. Se il Documento di economia e finanza del governo M