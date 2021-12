Stanziati 1,8 miliardi contro il caro bollette, nuove aliquote Irpef e sgravi fiscali per i brevetti produttivi anche retroattivi, oltre 60 milioni di euro di bonus per tv e decodere. Tutte le misure dell’esecutivo che ora saranno sottoposte all’esame del Senato.

Il governo ha concluso ieri sera la redazione del maxi emendamento alla legge di bilancio su cui il Senato dovrebbe iniziare la discussione questo fine settimana. Il testo prevede la rimodellazione delle aliquote all’imposta sui redditi delle persone fisiche, introduce una nuova normativa sui patent box (crediti di imposta sui brevetti produttivi) addirittura retroattiva, aggiunge oltre 60 milioni di euro per il bonus per l’acquisto di nuovi televisori e decoder e soprattutto stanzia 1,8 miliardi per far fronte al caro bollette.

Ecco il testo del provvedimento bollinato che ora sarà sottoposto al voto di Palazzo Madama.

Irpef a quattro scaglioni

Viene confermato l’accordo trovato negli incontri di maggioranza al ministero dell’economia e delle finanze: dal 2022 quindi gli scaglioni dell’Irpef si riducono da quattro a cinque, resta l’aliquota al 23 per cento fino a 15 mila euro - anche se bisogna considerare la not tax area, fino a 28mila è al28 per cento, al 35 per cento sui redditi da 28 mila a 50 mila, l’aliquota al 41 per cento sparisce e per i redditi oltre i 50 mila viene applicata l’aliquota al 43 per cento.

Siccome finora le aliquote reali, quelle che prendono in considerazione anche le spese fiscali, in particolare le detrazioni, in realtà rendevano il sistema a otto aliquote e molto inique, il governo riscrive le detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati.

Dal 2022 viene escluso il pagamento dell’Irap per le persone fisiche, altro regalo a un sistema in cui gli autonomi già beneficiano del forfait sui redditi. Per il lavoro dipendente, sempre solo per il 2022, è previsto l'esonero contributivo a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali per chi ha un reddito fino a 2.692 euro, considerata la tredicesima.

