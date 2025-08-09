Per il 21 per cento delle famiglie le spese per i figli assorbono tra il 40 e il 70 per cento del bilancio mensile. Le voci di spesa che gravano maggiormente sul bilancio sono quelle per l’abbigliamento, per l’acquisto dei testi scolastici e per lo svolgimento dell’attività sportiva
Altro che assegno unico, un figlio costa (in media) fino a 500 euro al mese
09 agosto 2025 • 19:22
Per il 21 per cento delle famiglie le spese per i figli assorbono tra il 40 e il 70 per cento del bilancio mensile. Le voci di spesa che gravano maggiormente sul bilancio sono quelle per l’abbigliamento, per l’acquisto dei testi scolastici e per lo svolgimento dell’attività sportiva