Le grandi paure dell’età contemporanea sono legate alla condizione economica, all’ambiente, alle tensioni internazionali. I dati dell’osservatorio Fragilitalia evidenziano una società italiana profondamente segnata dalla percezione del rischio, in cui le disuguaglianze sociali si intersecano con paure collettive, amplificando le fratture esistenti. La «modernità riflessiva» di cui parla Beck è una consapevolezza diffusa e disomogenea: c’è chi avverte con maggiore intensità le minacce

Nel suo libro La società del rischio, Ulrich Beck sottolineava che il problema della contemporaneità non è più solo la scarsità e la disuguale redistribuzione delle risorse, ma è anche legato al modo differente in cui incidono sulle persone l’insicurezza e le potenziali catastrofi indotte dalla modernità.

Beck parla di una «modernità riflessiva», in cui la società diventa consapevole dei rischi prodotti dal proprio progresso. Il tasso di consapevolezza dell’opinione pubblica italiana sui rischi della tarda modernità è stato indagato dall’osservatorio Fragilitalia del centro studi Legacoop e Ipsos.

In vetta alla classifica dei rischi economici futuri ci sono per gli italiani l’incapacità di controllare l’aumento dei prezzi (47 per cento, dato che sale al 60 nei ceti popolari); la possibilità che molte aziende in difficoltà riducano il numero dei dipendenti (42, dato che sale al 46 per cento tra le donne); il pericolo dell’esplodere di una forte recessione economica (40).

Fortissima è l’apprensione per i rischi ambientali. Al centro c’è la consapevolezza della crescita del verificarsi degli eventi meteorologici più estremi (62 per cento). Ci sono poi l'ansia per le possibili crisi legate alla carenza di acqua e dall’esplodere di grandi siccità (49, dato che sale al 58 per cento nelle Isole) e la paura per il verificarsi di disastri geofisici: terremoti, frane, tempeste geomagnetiche, tsunami, attività vulcanica (44).

Dal punto di vista geopolitico le apprensioni per il futuro sono molteplici e si concentrano su sei fattori: l’esplodere di conflitti per il possesso delle materie prime (34 per cento); la paura che i conflitti attuali degenerino con l’impiego di armi biologiche, chimiche, cyber e nucleari (32), nonché l’angoscia che il conflitto russo-ucraino si allarghi ad altri Paesi (31). Sempre tra i rischi geopolitici, gli italiani hanno timore che nel futuro crescano gli attacchi informatici alle infrastrutture dei Paesi (31) e che aumentino i flussi migratori verso l’Europa e l’Italia (30).

Infine, il 29 per cento, ha timore che le continue tensioni contemporanee conducano all’esplosione della terza guerra mondiale. Sul fronte della qualità della vita quotidiana delle persone, i rischi che si palesano maggiormente nella coscienza dell’opinione pubblica sono legati all’aumento della violenza e delle forme di criminalità comune (47 per cento); alla lievitazione delle malattie dovute all’inquinamento (39); alla riduzione dei livelli di benessere (39); all’aumento dello stress (36, dato che sale al 43 per centro tra i giovani della Generazione Z); alla possibilità che esplodano nuove pandemie e all’incremento delle malattie mentali (entrambi al 30 per cento).

I fattori sociali

Articolati e ampi sono anche i rischi sociali futuri che avvertono gli italiani. Il grido di allarme si concentra su almeno cinque fattori: il crollo dell’assistenza sanitaria (45 per cento); l’aumento del numero dei poveri (44, dato che sale al 51 per cento tra i ceti popolari); l’ulteriore diminuzione dei salari e degli stipendi (29, dato che sale al 34 per cento nella Generazione Z); l’esplosione di forme di rabbia sociale (28); la crescita dell’immigrazione (26) e la riduzione degli spazi di democrazia (26).

I dati dell’osservatorio evidenziano una società italiana profondamente segnata dalla percezione del rischio, in cui le disuguaglianze sociali si intersecano con paure collettive, amplificando le fratture esistenti. La «modernità riflessiva» segnalata da Beck si manifesta in una consapevolezza diffusa, ma profondamente disomogenea: i ceti popolari e i giovani avvertono con maggiore intensità le minacce economiche e ambientali, rivelando un divario non solo materiale, ma anche esperienziale. La società del rischio è sì un campo di vulnerabilità condivisa, ma vissuta in modo profondamente diseguale secondo la classe sociale e generazionale di appartenenza. Come diceva Bauman: i pericoli globali si abbattono su tutti, ma non tutti hanno le stesse risorse per evitarli o affrontarli.

