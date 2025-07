È ormai consuetudine parlare di inverno demografico. Il numero delle nascite è in calo continuo. Dal 2008 a oggi il calo è stato superiore al 35 per cento, equivalente a circa 200.000 nuovi nati in meno. La fecondità media è diminuita e nel 2024 si è attestata a 1,18 figli per donna, un valore inferiore al minimo storico registrato nel 1995 (1,19 figli per donna).

Eppure tra i giovani l’aspirazione ad avere figli non è affatto sparita. Il 62 per cento dei giovani tra i 18 e i 34 anni afferma di volere almeno uno o due figli (38 per cento due figli e 24 per cento un figlio). Un dato tuttavia in calo dell’8 per cento rispetto a due anni fa.

Le persone che ne vorrebbero almeno tre sono il 12 per cento, mentre quanti non intendono assolutamente fare figli sono il 25 per cento (dato in crescita del 9 per cento negli ultimi due anni).

L’idea di avere un figlio per le ragazze e i ragazzi di oggi è, in primo luogo, una fonte di gioia (50 per cento). Per il 38 per cento è causa di preoccupazione, mentre per il 30 per cento è un generatore di ansia. Solo per il 2 per cento è motivo di irritazione, mentre nel 20 per cento genera serenità e fiducia.

Gli ostacoli

Nel corso dei decenni il desiderio di genitorialità è mutato, ma la Generazione Z e i millennial (le fasce attualmente in età fertile) non hanno affatto una idiosincrasia valoriale al fare figli. La mappa degli ostacoli principali va cercata altrove. La recente indagine dell’osservatorio Fragilitalia del centro studi Legacoop e Ipsos, ha scandagliato il peso dei diversi fattori.

Ai vertici troviamo: gli stipendi troppo bassi e il costo della vita in aumento (91 per cento); la mancanza di stabilità lavorativa (89); la situazione lavorativa (orari, stabilità, stress) non compatibile con l’idea di avere figli (89); un mondo del lavoro che non è interessato a dare equilibrio tra ore lavorate e ore da passare in famiglia (88); la difficoltà e il costo di avere una casa dignitosa (85); la mancanza di sostegni pubblici per affrontare il costo della crescita dei figli (85); la paura di perdere il lavoro (80 per cento, che sale all’84 tra le donne e all’89 tra i ceti popolari).

I fattori culturali

Una mappa decisamente esaustiva che ci parla di un mondo delle imprese e del lavoro, nonché di un sistema di intervento pubblico inadeguati, quando non sostanzialmente ostili alla natalità.

Sulle dinamiche della denatalità pesano, anche se in modo inferiore, diversi fattori culturali e psicologici. Il desiderio di maggiore libertà personale è stringente per il 25 per cento delle persone; il bisogno di concentrarsi sulla propria realizzazione professionale è ad alto livello per il 18 per cento; la paura di perdere la propria spensieratezza e di avere troppi vincoli tocca in modo deciso il 23 per cento; la caduta del valore della famiglia come fonte di realizzazione delle persone vale per il 20 per cento; la percezione dei figli come un ostacolo alla realizzazione personale è reale per il 14 per cento.

Sulla spinta all’avere figli intervengono anche alcuni fattori psicologici: la paura delle responsabilità genitoriali colpisce seriamente il 26 per cento; il desiderio di mantenere il proprio stile di vita è vero per il 25 per cento; la sensazione di non essere pronti emotivamente è effettiva per il 24 per cento; l’instabilità delle relazioni amorose di oggi è un deterrente per il 26 per cento.

Infine, se guardiamo il tema in modo complessivo, scopriamo che il 69 per cento dei giovani ritiene il mondo troppo incerto per mettere al mondo dei figli.

Le fratture

L’inverno demografico in Italia rivela diverse profonde fratture, prima fra tutte quella tra le aspirazioni dei giovani e la cultura del lavoro e dell’impresa presente in molte aziende. Questa discrasia è il sintomo di un malessere sistemico che pervade la società contemporanea.

La precarietà lavorativa, l’inadeguatezza delle politiche per le famiglie e l’incertezza sul futuro creano un ambiente ostile alla genitorialità, trasformando il desiderio di avere figli in un lusso per pochi o in un atto di fede nel futuro. Un futuro che appare nebuloso e minaccioso, in cui i giovani sono sempre più soli di fronte alla genitorialità.

© Riproduzione riservata