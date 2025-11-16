cannocchiale - la società spiegata attraverso i dati

La caduta dello spirito nazionale, i paesi sono sempre più divisi a causa delle tensioni sociali e politiche

Enzo Risso
16 novembre 2025 • 10:00

Per il 53 per cento degli italiani il quadro del nostro paese è caratterizzato da una crescita della frammentazione in diversi gruppi che hanno con interessi divergenti e che condividono sempre meno valori e aspirazioni comuni

Un paese e un mondo sempre più diviso e frammentato, spaccato in partigianerie, in neo Guelfi e Ghibellini, che si confrontano l’uno contro l’altro armati. Per il 53 per cento degli italiani il quadro del nostro paese è caratterizzato da una crescita della frammentazione in diversi gruppi che hanno interessi divergenti e che condividono sempre meno valori e aspirazioni comuni. Una dinamica che marca il quadro anche in Gran Bretagna (44), Spagna (49), Germania (54), Svizzera (48) o Giappone (42).

Per continuare a leggere questo articolo

Enzo Risso

Analista delle dinamiche valoriali, politiche, sociali e comunicative nel nostro Paese; spin doctor per campagne elettorali e esperto in costruzione di storytelling e sviluppo delle politiche di governance e partecipazione.