La Commissione europea piace poco, i più critici sono i giovani

Il 36 per cento dei cittadini di Croazia, Francia, Italia, Polonia, Spagna e Svezia esprime una valutazione negativa sul lavoro svolto dalla Commissione guidata da Ursula von der Leyen. Mentre solo il 23 per cento ha un giudizio positivo
L’immagine della Commissione europea non brilla, ma appare quantomeno un po’ opacizzata. Le opinioni pubbliche di diversi paesi europei presi a campione si mostrano piuttosto freddi nei confronti del lavoro svolto della Commissione guidata da Ursula von der Leyen. La maggioranza relativa, il 36 per cento, esprime una valutazione negativa, mentre solo il 23 per cento ha un giudizio positivo. In mezzo un mare magnum del 27 per cento piuttosto indifferente che non assegna alla commissione né un vot