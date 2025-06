In un paese dove il divario di genere nel mondo del lavoro rimane una delle ferite aperte più profonde, l’istruzione si conferma come uno degli strumenti più potenti per accorciare le distanze. A dirlo sono i numeri diffusi da Eurostat nel 2024: in Italia, la laurea non solo avvicina il tasso di occupazione femminile alla media europea, ma riduce sensibilmente anche il gap tra donne e uomini nel mercato del lavoro.

Secondo i dati aggiornati, il tasso di occupazione femminile tra i 20 e i 64 anni si attesta al 57,4 per cento, ben al di sotto della media dell’Unione europea, che si ferma al 70,8 per cento. Un divario di 13,4 punti percentuali che continua a rappresentare un ostacolo strutturale alla piena partecipazione delle donne italiane alla vita economica del paese.

Ma lo scenario cambia radicalmente quando si guarda a chi ha raggiunto un livello di istruzione più elevato.

Donne laureate

Tra le donne laureate il tasso di occupazione in Italia sale al 79,3 per cento, riducendo il divario con l’Ue a soli 5 punti percentuali (la media europea è dell’84,3 per cento). Non solo: il gap di genere – ossia la differenza tra uomini e donne con lo stesso titolo di studio – si riduce a meno di 7 punti. Gli uomini laureati hanno un tasso di occupazione dell’86,2 per cento. Numeri che raccontano una verità fondamentale: investire in istruzione significa investire in equità e in crescita.

Tuttavia, anche tra le donne con titoli di studio elevati, permane un “glass ceiling” – il cosiddetto “soffitto di cristallo” – che impedisce loro di raggiungere ruoli apicali, nonostante competenze e qualifiche. Il gender gap non si limita solo alla partecipazione al mercato del lavoro, ma si riflette anche nella qualità dell’occupazione, nelle possibilità di carriera, nella presenza nei consigli di amministrazione e nei ruoli decisionali.

Il Rapporto Cnel-Istat 2025 conferma che il soffitto di cristallo in Italia è ancora ben lontano dall’essere infranto. Nonostante una crescente presenza di donne competenti nei diversi ambiti professionali, la loro rappresentanza nei ruoli apicali resta fortemente limitata. Le donne occupano ancora una quota minoritaria nei luoghi decisionali, tanto nella politica nazionale e locale, quanto nella dirigenza pubblica e privata.

Ruoli apicali

Nel 2023, le donne rappresentavano solo il 33,6 per cento del parlamento italiano, in linea con la media Ue ma lontane dai paesi nordici. Ancora più bassa la presenza nelle funzioni di governo (29,7 per cento) e ancor meno nei consigli regionali (24,5 per cento) e tra i sindaci (15,4 per cento).

Nelle città metropolitane, nessuna donna è a capo dell’amministrazione. Nel settore giudiziario e sanitario, le donne sono maggioranza tra magistrati ordinari e dirigenti medici, ma la loro presenza cala drasticamente nei ruoli direttivi. In ambito economico, sebbene nei cda delle società quotate si sia raggiunto il 43,1 per cento di presenze femminili, solo il 2,9 per cento degli amministratori delegati è donna (contro una media Ue del 7,8 per cento). Anche tra i direttori d’azienda, l’Italia è tra gli ultimi in Europa con solo il 15,6 per cento di donne.

Il rapporto denuncia una segregazione verticale persistente che frena il riconoscimento del talento femminile nei ruoli di vertice, nonostante le evidenze dei benefici – anche economici – della leadership femminile.

A livello internazionale, il Glass-Ceiling Index 2025 di The Economist, che misura il divario di genere nel mondo del lavoro, analizzando la partecipazione femminile nei ruoli professionali apicali in 29 Paesi Ocse, colloca l’Italia solo al 16° posto su 29 paesi, appena sopra la media Ocse.

Bassi livelli di istruzione

Tornando all’analisi dei dati Eurostat 2024 emerge che, se considerando i titoli di studio elevati il gender gap si riduce, il quadro è invece drammaticamente diverso per le donne con un basso livello di istruzione. Solo il 36,6 per cento delle donne tra i 20 e i 64 anni con al massimo la licenza media risulta occupata, contro il 47,3 per cento della media europea.

Un divario di quasi 11 punti che si amplia ulteriormente se confrontato con i tassi di occupazione maschili. Gli uomini italiani con lo stesso livello di istruzione hanno un tasso di occupazione del 69,7 per cento, segnando un gap di oltre 30 punti con le donne della stessa fascia formativa.

Nemmeno il diploma di scuola superiore riesce a colmare efficacemente il divario. In Italia, solo il 58,6 per cento delle diplomate risulta occupata, mentre in Europa la media è del 68,9 per cento. Ancora una volta, la distanza non è solo tra Italia e Ue, ma anche tra uomini e donne all’interno del nostro stesso sistema produttivo.

Questi dati non possono essere letti solo come una fredda fotografia statistica, ma come un indicatore potente delle disuguaglianze strutturali che ancora affliggono il nostro paese. Il fatto che l’istruzione superiore abbia un impatto così netto sull’occupabilità delle donne segnala non solo il valore economico della formazione, ma anche la necessità di politiche più coraggiose e incisive per sostenere chi parte da una posizione di svantaggio.

Misure articolate

Occorrono misure articolate: più accesso all’istruzione universitaria per le ragazze, soprattutto nelle aree del Sud Italia dove i tassi di partecipazione sono ancora bassi; politiche di conciliazione più forti per le madri che lavorano; formazione continua per le donne che vogliono reinserirsi nel mercato del lavoro; e un sistema di welfare che non consideri il lavoro femminile come una “variabile di aggiustamento”, ma come un pilastro dello sviluppo sostenibile.

Non basta constatare che le donne laureate lavorano di più: bisogna chiedersi perché ancora così poche riescono a laurearsi, e perché quelle senza titolo di studio restano ai margini. In questo, il gender gap non è solo una questione di occupazione, ma di accesso alle opportunità, mobilità sociale, e piena cittadinanza.

L’Italia ha davanti a sé una scelta cruciale: continuare a tollerare una partecipazione femminile al lavoro tra le più basse d’Europa, o riconoscere finalmente che l’uguaglianza di genere non è una questione di giustizia soltanto, ma anche di crescita economica, produttività e competitività internazionale.

E se i dati Eurostat ci raccontano che una laurea può cambiare il destino lavorativo di una donna, allora è su quel destino che dobbiamo investire. Con politiche strutturali e inclusive. Perché non esiste futuro per un paese che non valorizza il talento delle donne. E perché la vera parità non è un premio, ma un diritto. Da realizzare, non solo da proclamare.

