Il neo-conservatorismo morde il freno anche in Italia. Nell’opinione pubblica si stanno radicando spinte che ridisegnano il profilo di questa categoria politica. I tratti di questo riposizionarsi si possono leggere lungo alcune direttrici.

Le direttrici

La prima è quella del rifiuto crescente verso una pedagogia progressista del politicamente corretto e della cultura riformista. Per il 51 per cento degli italiani è insopportabile la visione radical chic, accogliente, disponibile verso le diversità, del politicamente corretto che si è affermato negli ultimi lustri. Una quota che sale al 56 per cento nei ceti popolari, ma scende di poco (48 per cento) tra i giovani. Anche l’egualitarismo e l’universalismo morale vengono rigettati, sottolineando la preferenza, da parte del 49 per cento del paese, di una dimensione valoriale che valorizza le peculiarità individuali.

Una seconda dimensione è quella orientata alla politica di potenza, muscolare. Per il 50 per cento del paese la politica si fonda sulla potenza non sulle buone intenzioni morali; per il 46 per cento (51 nel ceto medio) è necessario accrescere le forme di protezionismo economico e di deterrenza militare per essere più forti come nazione.

Una terza direttrice su cui si fonda il neo-conservatorismo è quella della contrapposizione al dirigismo tecnocratico, verso le istituzioni burocratiche, specie di matrice europea. Il 57 per cento degli italiani afferma che la politica deve rifiutare i burocratismi e i tecnocrati europei. Un’avversione che sale al 61 per cento tra i ceti popolari, ma scende al 37 per cento nella generazione Z. Il 39 per cento del paese propugna un tratto ancora più estremo sulla giustizia, ritenendo che, dietro il pretesto dei diritti, i comunisti si annidino nelle aule di giustizia per recare danno alle persone buone e oneste.

Immigrazione e primatismo

Uno dei tratti permanenti del neo conservatorismo è, ovviamente, quello legato al tema immigrazione. Una dimensione che ha vissuto, nel tempo, alcuni mutamenti. Se resta stabile il fastidio per la presenza dei migranti (40 per cento, dato fermo nel corso degli ultimi 5 anni), muta il livello di accordo con la strategia di totale chiusura degli ingressi ai migranti nel nostro paese. Si passa dal 54 per cento del 2020 al 44 del 2025, con un calo dell’ossessione anti immigratoria.

Non ci sono passi indietro, invece, sulle dimensioni del primatismo: prima gli italiani è una dimensione politica che resta condivisa dal 66 per cento del paese. Il neo-conservatorismo si abbevera anche alla fonte della delusione per il funzionamento della democrazia (per il 53 per cento la democrazia è lenta e occorre un maggior decisionismo) e della ricerca di ordine (il 44 per cento preferisce più ordine, anche se significa meno libertà).

Semplicismo

Tra i fattori che foraggiano il neo-conservatorismo contemporaneo c’è anche la propensione verso quello che i britannici chiamano simplism, il semplicismo in politica.

Per il 75 per cento dell’opinione pubblica sono meglio le soluzioni semplici, perché dietro quelle complesse ci sono sempre fregature. L’85 per cento delle persone preferisce i partiti che basano la loro politica sul buon senso e il 37 per cento concepisce il confronto politico come uno scontro tra buoni e cattivi. Infine, uno dei tratti generatori del neo-conservatorismo, è quello legato alla critica della globalizzazione e delle élite che l’hanno caratterizzata.

Per il 72 per cento la globalizzazione ha portato svantaggi per i popoli e vantaggi solo per i ricchi, mentre per il 64 per cento la globalizzazione distrugge le culture locali.

Il neo-conservatorismo italiano non è solo un modo di posizionarsi politico delle persone in opposizione alla cultura riformista dei diritti e dell’inclusione, è anche un superamento del moderatismo. Esso appare come un’inclinazione, un modo di pensare delle persone orientato a ciò che è familiare, locale, muscolare, semplicistico, tradizionale, immunizzante e protettivo verso tutto ciò che minaccia le identità e svalorizza il singolo.

Nota metodologica. Dati osservatorio politico-sociale dell’autore, indagine cawi su piattaforma Ipsos digital su un campione di 800 italiani maggiorenni realizzato nella prima settimana di aprile 2025.

© Riproduzione riservata