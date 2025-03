In Italia dal 2011 a oggi si è registrato un calo di otto punti (dal 73 al 65 per cento di persone che si dicono molto o abbastanza felici). Solo l’1 per cento trae un senso di felicità dalla situazione economica del nostro paese; mentre la vita sessuale e amorosa non ispira più del 10 per cento degli italiani

La felicità è un po’ come il mito di Sisifo, ognuno spinge in su la pietra, sperando di giungere alla vetta, ma durante il cammino c’è sempre qualcosa che costringe a fermarsi o peggio a tornare indietro. Alla “borsa della felicità”, negli ultimi 14 anni (dal 2011 a oggi), pochi paesi hanno registrato un miglioramento, mentre si registra uno strutturale arretramento delle condizioni di felicità.

Il rapporto di Ipsos global advisor sull’happiness index fotografa un mondo più triste e infelice. La nazione in cui l’arretramento è stato maggiore è la Turchia (dall’89 per cento di persone che si definivano molto o abbastanza felici nel 2011 al 45 per cento del 2025, con un calo del 40 per cento). Altro paese in cui i tassi di infelicità sono schizzati in avanti è la Corea del sud (-21 per cento, scendendo dal 71 per cento al 50).

In questa classifica i maggiori arretramenti li troviamo in Canada (-18), Stati Uniti (-16), Australia (-15) e Sud Africa (-13). Nei paesi europei i tassi di calo della felicità sono più rallentati, ma segnano sempre risultati in pieno rosso. In Germania il calo è stato di 12 punti, passando dal 76 per cento del 2011 all’attuale 64. In Francia la discesa è stata di 11 punti, in Belgio si è passati dall’80 al 72 per cento (-8 punti), mentre in Gran Bretagna si è scesi dal 79 al 70 per cento (-9 punti).

I dati in Italia

In Italia si è registrato un calo di otto punti (dal 73 al 65 per cento), mentre in Svezia di 7 punti (dall’80 al 73 per cento). Gli unici paesi europei che fanno marcare un saldo positivo sono la Spagna (+ 9 punti, dal 63 al 72 per cento) e l’Ungheria (+2 punti, dal 43 al 45 per cento). Nonostante gli italiani facciano registrare un calo contenuto dell’8 per cento, il nostro paese, nella classifica generale si trova nelle ultime posizioni, superato in peggio solo da Perù, Germania, Giappone, Corea del Sud, Turchia e Ungheria.

Se osserviamo quali sono i fattori che contribuiscono di più o di meno alla costruzione del senso di felicità scopriamo un’interessante mappa. Gli elementi che contribuiscono attivamente al senso di fragilità e instabilità individuale, al senso di infelicità sono molteplici. Solo l’1 per cento trae un senso di felicità dalla situazione economica del nostro paese; solo il 2 per cento riceve alimento per il proprio senso di benessere dalla situazione politica e sociale e dalle esperienze sui social; solo il 7 per cento rintraccia forme di piacere dal proprio status sociale e il 9 per cento dalla fede religiosa.

Anche la vita sessuale e amorosa non ispira più del 10 per cento degli italiani. Bassi sono i contributi alla felicità che arrivano dal controllo sulla propria vita (14 per cento) e dalla situazione finanziaria familiare e personale (15). Estremamente limitato è il numero delle persone che ha nel lavoro una fonte di felicità (18 per cento). Qualche sprazzo in più arriva dalla casa (25 per cento), dalla propria salute fisica (24), dal rapporto con il partner e con gli amici (25). Gli unici due fattori che sembrano donare agli italiani guizzi di felicità sono il sentirsi apprezzati dagli altri (32 per cento) e l’affetto della propria famiglia e dei figli (42 per cento).

Il tasso di felicità, infine, ha una forte marcatura di classe: se il 78 per cento del ceto medio si dice mediamente felice, il 77 per cento dei ceti popolari afferma, al contrario, di sentirsi mediamente infelice. Il senso di felicità è certamente un concetto complesso e multifattoriale, influenzato da una combinazione di elementi materiali, relazionali ed emotivi, individuali e collettivi, aspirazionali ed esperienziali.

Le cause

La felicità degli italiani è fortemente condizionata da fattori esterni, come la situazione economica, politica e sociale, ma anche da aspetti più intimi e personali, come il complicarsi delle relazioni amorose, il limitato senso di libertà nel poter prendere le proprie scelte di vita o le frustrazioni che i social amplificano, specie per la mancanza di applausi o riconoscimento.

Dopo decenni di battage sulla felicità quale possibilità da conquistare individualisticamente, consumando il più possibile (dai prodotti alle relazioni con gli altri), le persone si sono scoperte amaramente più fragili e incerte. Nella società del benessere iper-individuale, si sta lentamente scoprendo che la felicità non è raggiungibile per mera via individuale; che senza una dimensione collettiva e sociale di maggior equilibrio, anche gli sforzi personali rischiano di infrangersi.

Nonostante l’indubbia possibilità per i ceti benestanti di godere di maggiori fattori prodromici alla felicità, senza un contesto di equilibrio e serenità, senza una maggiore certezza esistenziale e non solo economica, senza una dimensione maggiormente orientata al benessere collettivo e non per pochi, le speranze di felicità sono a rischio per tutti.

