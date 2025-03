L’Italia è un paese industrialmente fragile. E a rendere vulnerabili le nostre imprese, e quindi settori, territori e filiere produttive, è soprattutto la dipendenza dalla domanda estera. Lo rivela l’Istat, che ha presentato il Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2025.

Sono 23mila le aziende italiane che l’Istituto nazionale di statistica definisce vulnerabili nei confronti dell’export perché hanno un numero limitato di mercati di destinazione e di prodotti esportati, e allo stesso tempo un’incidenza rilevante delle loro esportazioni sul fatturato.

Uno 0,5 per cento del totale delle imprese italiane, di peso però non trascurabile, perché impiegano 415mila addetti, generano 36 miliardi di valore aggiunto ed esportano 87 miliardi di prodotti.

Settori più esposti

Nella manifattura (più integrata con l’estero) le aziende vulnerabili all’export sono più numerose nel settore dell’alta manifattura (31,4 per cento) e nei mezzi di trasporto, pelli, autoveicoli, macchinari. Ma sono più rilevanti nei prodotti in metallo (un quarto di addetti e valore aggiunto) e nella farmaceutica (un quinto). Una parte di queste imprese, 3mila, quasi il 10 per cento di chi esporta negli Usa, ha gli Stati Uniti come primo mercato di destinazione. E vendono agli americani 10 miliardi di prodotti, soprattutto farmaceutici, meccanici come turbopropulsori, gioielleria, beni alimentari (vino e oli) e mobili.

D’altro canto, per 2.800 imprese (l’8 per cento degli esportatori) la Germania rappresenta il primo cliente. Vi esportano 13,6 miliardi di beni, soprattutto componentistica auto, gas, materiale elettrico (fili e cavi), prodotti in metallo (viti e bulloni) e alluminio (barre e profilati) che potrebbero essere colpiti in modo indiretto dai dazi Usa proprio su metallo e alluminio.

In un contesto internazionale che ha visto un trend di accresciuta polarizzazione delle relazioni commerciali attorno a Stati Uniti e Cina, la recessione della Germania, primo fornitore e cliente dell’Italia, la guerra commerciale dei dazi americani e la guerra in Ucraina contribuiscono a trasformare i fattori che hanno guidato la progressiva integrazione commerciale dell’Italia nel sistema degli scambi globali in elementi di vulnerabilità.

Nel 2024 l’Italia è il quarto paese Ue più esposto sui mercati extraeuropei, dopo Cipro, Irlanda e Malta, destinando quasi la metà del valore delle proprie esportazioni al di fuori dell’Unione europea e il dieci per cento negli Stati Uniti.

Quanto valgono gli Usa

In particolare, nel periodo 2019-2024 il mercato statunitense ha continuato ad accrescere il proprio peso sulle esportazioni di tutti i settori manifatturieri italiani, confermandosi prevalente nei mezzi di trasporto, nella farmaceutica e nelle bevande e diventando il primo mercato di destinazione per i macchinari al posto della Germania.

Ciò ha contribuito a generare un elevato surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti, pari a circa 35 miliardi di euro nel 2024, che, insieme a quello registrato dalla Germania, di oltre 85 miliardi di euro, rappresenta circa il 70 per cento dell’intero avanzo commerciale dell’Ue verso gli Usa.

Si stima che gli orientamenti protezionistici della politica commerciale statunitense dovrebbero colpire soprattutto l’Ue, che nel 2023 presentava un grado di apertura commerciale quasi quattro volte superiore a quello degli Stati Uniti.

Se negli ultimi quindici anni i mercati esteri hanno sostenuto la crescita del nostro sistema produttivo a fronte di una domanda interna debole o stagnante, il brusco cambiamento nei rapporti commerciali internazionali e il persistere di tensioni geopolitiche trasformano così quelli che erano punti di forza in forti criticità.

Tra 2019 e 2024 il peso degli Stati Uniti è cresciuto in 14 settori su 22. Mentre nel 2024 Germania, Usa e Francia coprono oltre un terzo dell’export della manifattura italiana.

Ma la vulnerabilità investe anche l’import. Nel 2022 circa 4.600 imprese risultano vulnerabili all’import, lo 0,1 per cento del totale, ma con peso superiore a quello delle vulnerabili all’export. Contano 400mila addetti, 47 miliardi di valore aggiunto e 116 miliardi di prodotti importati, soprattutto farmaceutico, legno, coke e chimica. Rispetto alle importatrici non vulnerabili, sono molto più grandi, e dipendono molto di più dall’estero.

Tra le incognite e le incertezze non c’è solo il mercato americano. Pesa molto l’impatto della recessione della Germania sulla crescita del Pil italiano, che sia nel 2023 sia nel 2024 è stato di due decimi di punto.

Riduzione del fatturato

Nel 2024 la debole dinamica dell’industria italiana si è riflessa in una riduzione del fatturato in valore pari al 3,4 per cento (meno 3,8 sul mercato interno). Nella manifattura il fatturato è diminuito su base annua del 3,5 per cento. Il calo ha riguardato due terzi dei settori, con variazioni positive significative solo per farmaceutica (più 8,2 per cento), riparazione e manutenzione macchinari (più 6,5 per cento), altre industrie manifatturiere (più 3,0 per cento), grazie al buon andamento delle vendite sui mercati esteri.

Le imprese vulnerabili all’import, nel 2022, erano ancora meno numerose di quelle all’export, ma generavano un quarto dell’import complessivo. L’incidenza è più elevata, oltre che nella farmaceutica nel legno, coke, chimica e, a differenza della vulnerabilità all’export, si manifesta soprattutto nei confronti della Germania e, in generale, verso i mercati Ue.

Da evidenziare poi tra i paesi extra Ue il ruolo della Cina come fornitore estero, prevalentemente per i prodotti Fdp, cioè quelli a dipendenza estera, legati alla meccanica.

Per quanto riguarda le filiere produttive, quelle che registrano una maggiore incidenza di unità vulnerabili all’export sono quelle dei preziosi, dei contenuti audio e audiovisivi, delle apparecchiature elettriche o elettroniche a uso domestico, mentre le vulnerabili all’import caratterizzano soprattutto le filiere del trasporto aereo e di quello marittimo.

Tra le filiere, quella dei mezzi di trasporto su gomma appare come quella che più di altre può condizionare la vulnerabilità complessiva del sistema produttivo alla domanda estera, mentre quella dell’energia per l’import.

