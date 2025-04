Crollano le Borse, affonda il dollaro, vira al ribasso il prezzo del petrolio e perde quota perfino l’oro, che pure è considerato un bene rifugio. Il giorno dopo il “Liberation day”, i mercati accolgono la nuova era annunciata da Donald Trump con uno scrollone che preannuncia tempi bui per l’economia globale. La Borsa di Milano ha perso il 3,6 per cento, la peggiore in Europa: colpite soprattutto le banche e alcuni aziende molto esposte verso gli Usa, come Stellantis, meno 8 per cento al minimo di sempre.

Trump ha salutato l’alba a suon di slogan. «L’intervento è riuscito», ha scritto il presidente sul suo social Truth, mentre i trader a Wall Street paragonavano il tonfo di ieri a quelli scatenati cinque anni fa dall’esplosione della pandemia. Forse esagerano, ma la guerra commerciale scatenata dalla Casa Bianca contro il resto del mondo rischia davvero di trasformarsi in un virus letale per la crescita.

Tagliola globale

I dazi che scatteranno tra oggi e martedì prossimo su quasi tutte le merci importate negli Usa partono da una base del 10 per cento uguale per tutti i paesi a cui si aggiunge un extra di entità variabile che può portare l’imposizione complessiva fino a sfiorare il 50 per cento. Per l’Unione Europea si arriva così a un 20 per cento complessivo, mentre nazioni del Sudest asiatico come Cambogia e Vietnam dovranno sopportare una sovrattassa del 46-49 per cento.

Nel caso della Cina, la tariffa potrebbe aggirarsi addirittura tra il 65 e il 70 per cento, sostengono gli analisti interpellati dal Wall Street Journal. La tagliola dovrebbe in parte risparmiare paesi come Gran Bretagna, Argentina e Australia, che se la caveranno con un prelievo del 10 per cento.

I cosiddetti dazi reciproci sono stati calcolati secondo una formula partorita a Washington che tiene presente l’entità del deficit commerciale Usa nei confronti di ciascuno Stato e le tariffe che questi ultimi impongono alle merci americane. I calcoli del governo americano «sono privi di ogni logica economica», ha dichiarato al Financial Times l’economista della London School of Economics, Thomas Sampson. Un parere condiviso dalla quasi totalità degli studiosi.

Il contagio

Tutti i centri studi prevedono un rallentamento della crescita ovunque nel mondo, accompagnato da nuove tensioni dei prezzi. Fare previsioni, però, diventa ancora più difficile del solito, visto che mai nella storia la prima economia del globo aveva varato una manovra di tale portata nei confronti del resto del mondo.

Gli effetti benefici sull’economia Usa annunciati da Trump sono destinati a restare un miraggio, secondo la quasi totalità degli analisti. In compenso, le banche d’affari rivedono al ribasso le previsioni di crescita del Pil Usa nel 2025, che potrebbe dimezzarsi rispetto al più 2,8 per cento fatto segnare nel 2024. Senza contare l’aumento dell’inflazione e la perdita di potere d’acquisto dei consumatori che penalizzerà soprattutto le fasce più deboli della popolazione.

Gelata in vista anche in Europa. Pochi giorni fa, un’analisi della Bce dava per probabile un impatto dello 0,3 per cento sul Pil dell’eurozona, che salirebbe allo 0,5 per cento se la Ue decidesse di reagire con propri dazi nei confronti degli Usa. Un impatto pesante, se si considera che l’incremento del Pil per il 2025 non avrebbe dovuto superare lo 0,9 per cento. Anche l’inflazione potrebbe rialzare la testa, con mezzo punto percentuale che entro fine anno potrebbe aggiungersi al 2,2 per cento di marzo.

I guai di Roma (e Berlino)

A pagare il prezzo più pesante saranno i paesi con le economie più orientate all’export, che in Europa sono Italia e Germania. Secondo il Centro studi di Confindustria, la crescita già asfittica del nostro paese (0,7 per cento nel 2024) potrebbe subire un taglio ulteriore dello 0,4 per cento. Calerebbe quindi allo 0,2 per cento dallo 0,6 per cento previsto quest’anno. Andrà ancora peggio per la Germania. L’istituto di ricerche Ifo vede avvicinarsi la recessione, dopo che già nel 2024 il Pil tedesco è calato dello 0,2 per cento.

I guai dell’economia di Berlino colpiranno anche migliaia di imprese italiane che esportano in Germania. Come dire che le 3.300 aziende che secondo l’Istat saranno le più penalizzate dalla stretta dell’export verso gli Usa, un export che vale circa 66 miliardi di euro, sono solo la prima linea di un esercito molto più numeroso.

Il terremoto non potrà non avere effetti anche sulla tenuta dei conti pubblici italiani, perché con il Pil in caduta diventerà più difficile tenere sotto controllo il deficit. Un altro siluro, l’ennesimo, lanciato da Washington verso Roma, con buona pace della retorica di governo sulla crescita e delle promesse di Giorgia Meloni, l’amica (immaginaria) di Trump.

© Riproduzione riservata