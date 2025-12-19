SHOPPING EDITORIALE

Del Vecchio non si ferma: dopo Il Giornale l’erede Luxottica punta al 60% del gruppo Qn

Leonardo Maria Del Vecchio, Presidente Lmdv
Stefano Vergine
19 dicembre 2025 • 12:44

Leonardo Maria Del Vecchio diventa azionista del quotidiano fondato da Indro Montanelli. Lo comunica la sua società Lmdv Capital, in una nota in cui specifica di aver anche sottoscritto un’offerta esclusiva per l’acquisto «della maggioranza di un gruppo editoriale italiano». Si tratta di Qn, il gruppo che pubblica La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno. Il rampollo di Luxottica aveva provato a inserirsi nella compravendita di Gedi offrendo 140 milioni a Elkann

Non c'è solo Il Giornale. Leonardo Maria Del Vecchio, attraverso la sua società Lmdv Capital, ha sottoscritto un'offerta esclusiva per acquistare anche la maggioranza del gruppo Quotidiano Nazionale, vale a dire Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino. Si tratta dei tre quotidiani controllati da Andrea Riffeser Monti, attualmente anche presidente della Fieg, la Federazione italiana editori di giornali. Per ora una cosa sola è certa: Del Vecchio, 30 anni, figlio del fondatore di Luxottica, h

Stefano Vergine

Giornalista freelance, specializzato in inchieste di taglio economico-finanziario, fa parte del consorzio internazionale EIC. I suoi lavori sono pubblicati da media italiani ed internazionali tra cui Bbc, Rai, Rsi.