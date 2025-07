Il 63 per cento dell’opinione pubblica avverte la presenza e la crescita delle tensioni nel proprio territorio. Un dato in aumento di ben 11 punti percentuali rispetto al 2024

La calma di un paese affaticato, innervosito, deluso e in parte arrabbiato è apparente. Nelle strade cittadine, nelle conversazioni tra le persone, negli scambi quotidiani le persone avvertono una crescita della tensione sociale. Il 63 per cento dell’opinione pubblica avverte la presenza e la crescita delle tensioni. Un dato in aumento di ben 11 punti percentuali rispetto al 2024.

Le divisioni nel paese

Le aree del paese in cui questa lievitazione è avvertita maggiormente sono il Centro Italia (73 per cento) e nelle grandi città (67). I tassi di inquietudine più alti sono presenti tra i ceti popolari (70) e tra i giovani della generazione Z (72). Nel nostro paese crescono anche le preoccupazioni per l’esplodere di disordini e scioperi. Il possibile incremento dei disordini sociali è segnalato dal 56 per cento dei cittadini, in particolare dai residenti al Sud (61) e dalle persone che appartengono al ceto popolare (64).

L’apprensione per l’esplodere di forme di protesta è cresciuta nell’ultimo anno di ben 14 punti percentuali. Di minore intensità sono le apprensioni per lo svilupparsi di scioperi e momenti di contestazione. A segnalare questo tema è il 40 per cento degli italiani (in calo del 2 per cento rispetto allo scorso anno). La crescita di possibili momenti di protesta, in particolare, è evidenziata dai residenti nelle regioni meridionali (45) e dai ceti bassi e meno abbienti (sempre 45 per cento).

I motivi delle tensioni

Le cause all’origine di possibili recrudescenze sociali sono molteplici e ruotano tutte intorno all’accrescersi delle disuguaglianze e dell’incertezza lavorativa ed esistenziale. Al primo posto c’è il costante aumento dei prezzi (45 per cento, che sale al 59 tra i ceti popolari). Al secondo posto c’è la precarizzazione del lavoro, la mancanza di un lavoro stabile capace di offrire un minimo di certezze alle persone (39 per cento, che sale al 47 nelle realtà del Mezzogiorno).

Terzo generatore di tensione è l’ormai cronica perdita di potere di acquisto degli stipendi (37 per cento: sale al 41 tra i cinquantenni e al 43 tra i sessantenni). Al quarto posto troviamo l’annosa mancanza di prospettive per i giovani. Un aspetto avvertito dal 33 per cento degli italiani, ma soprattutto dal 38 per cento delle ragazze e dei ragazzi della generazione Z e dal 43 per cento dei residenti nelle Isole.

Al quinto e sesto posto, in questa classifica dei produttori di tensione sociale, rinveniamo la crescita delle disuguaglianze e dell’accesso diseguale a servizi e opportunità (31 per cento) e l’eccesso di concentrazione della ricchezza in mano a pochi (30 per cento), cui va aggiunto il fastidio conclamato per i privilegi che hanno ottenuto le élite (23 per cento).

In fondo alla classifica dei generatori di tensione sociale troviamo il razzismo (21), i fenomeni di intolleranza (28) e la presenza degli immigrati (29). È la fotografia scattata dall’osservatorio Fragilitalia del centro studi Legacoop e Ipsos nel 2025.

In bilico

Un’istantanea che svela il quadro di una società italiana in bilico tra desiderio di stabilità e timore del cambiamento, in cui le tensioni sociali emergono come sintomo di più profonde trasformazioni strutturali. I dati portano alla luce alcuni meccanismi perversi che si sono incancreniti nel paese.

Il primo è quello della “riproduzione esponenziale delle disuguaglianze”. Il crescente divario economico e sociale non è solo una questione di ricchezza, ma anche di accesso differenziale alle risorse culturali e sociali che permettono di avere successo nella società.

Il secondo meccanismo è il processo di “deprivazione relativa”. Un meccanismo che, sospinto da bassi salari e aumento dei prezzi, fa avvertire a larghe fasce di persone la sensazione di essere svantaggiate rispetto ad altri gruppi o rispetto alle proprie aspettative, anche se la loro situazione oggettiva potrebbe non essere peggiorata. La crescita delle tensioni sotto la cenere invita tutti, politici e imprenditori a non far finta di niente, a non crogiolarsi nel classico «finché la barca va». Il rischio di fare la fine del Titanic è forte.

