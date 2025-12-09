Gabriel Zucman: «La tassa sui ricchi fa paura. Fughe all’estero? L’argine c’è»

true false

«La cosa più importante è creare un'imposta basata sulla ricchezza: questo è il modo più efficace per tassare gli ultra-ricchi, che oggi sono molto meno tassati rispetto ad altri gruppi della popolazione». Sulla proposta della Cgil di introdurre un’imposta per chi ha un patrimonio superiore a 2 milioni di euro, Gabriel Zucman dice a Domani che dei numeri specifici si può anche discutere, ma il punto di fondo è che per riequilibrare le disuguaglianze ci vuole una patrimoniale. Non si scappa. Do