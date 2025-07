Sarà dura per tutti gli esportatori, ma per alcuni settori, dai farmaci ai macchinari, il rischio di pesanti ricadute sui bilanci aziendali sarà ancora maggiore, perché più esposti verso il mercato statunitense. La domanda di asset in dollari potrebbe diminuire ancora se il governatore della Fed , Jerome Powell, finisse per cedere alle pesanti pressioni di Trump

L’Europa pende dalle labbra di Donald Trump per capire una volta per tutte dove si fermerà la pallina nella roulette dei dazi. Si arriverà al 30 per cento su tutte le merci Ue, come ha minacciato anche di recente l’imprevedibile inquilino della Casa Bianca? Oppure il prelievo alle dogane Usa non andrà oltre il 15 per cento, una tassa che comunque colpirebbe pesantemente gli esportatori del Vecchio Continente?

L’attesa per l’annuncio trumpiano, che visti i precedenti potrebbe non essere l’ultimo della serie, potrebbe durare ancora qualche giorno. Nel frattempo, però, gli imprenditori esposti sul mercato Usa sono già costretti ad affrontare la tagliola del dollaro debole, che finisce per avere lo stesso effetto dei dazi: i prodotti europei diventano più cari per i compratori americani. In prospettiva, quindi, se il biglietto verde non invertirà la rotta, e al momento pare improbabile, il costo del cambio favorevole si sommerebbe a quello dei dazi.

Ribasso da record

Facciamo due conti. Dall’inizio dell’anno il dollaro si è svalutato del 13,8 per cento rispetto all’euro. Quindi, sommando a questo dato a un’ipotetica nuova tariffa doganale del 15 per cento, l’asticella da superare per le merci Ue diventerebbe più alta del 29 per cento circa rispetto a fine 2024. Sarà dura per tutti gli esportatori, ma per alcuni settori, dai farmaci ai macchinari, il rischio di pesanti ricadute sui bilanci aziendali sarà ancora maggiore, perché più esposti verso il mercato statunitense. Pesanti gli effetti anche per un altro settore di punta del Made in Italy come l’alimentare, mentre per la moda molto dipende dalla fascia di prezzo dei prodotti.

«Per chi compra una giacca a 4.250 dollari, cambia poco se a causa dei cambi il prezzo diventa di 4.400 dollari», ha riassunto qualche giorno fa Brunello Cucinelli, a capo dell’omonima azienda. Va anche detto che Moncler, il marchio dei piumini, due giorni fa ha presentato conti semestrali con ricavi in lieve calo anche per effetto del dollaro debole.

Ma come si spiega il deprezzamento della valuta Usa, che è ai minimi da tre anni e ha perso quota anche nei confronti della sterlina (meno 8,2 per cento) e il franco svizzero, che si è rivalutato del 14 per cento circa. Il fatto è che ormai da mesi gli investitori di tutto il mondo comprano meno titoli in dollari, dai bond alle azioni, perché temono gli effetti sulla crescita Usa della politica economica di Trump e sono preoccupati anche per la continua crescita del debito pubblico americano.

Tassi, Fed e Bce

La domanda di asset in dollari potrebbe diminuire ancora se il governatore della Fed, Jerome Powell, finisse per cedere alle pesanti pressioni di Trump che chiede alla banca centrale di dare un taglio al costo del denaro. Il ribasso dei tassi Usa renderebbe meno conveniente, in termini di rendimento, investire nei titoli di stato americani. Quindi la domanda per questi ultimi sarebbe destinata a diminuire, con ulteriori prevedibili cali della quotazione del dollaro. Questo è uno dei motivi per cui un recente report della banca d’affari Jp Morgan prevede che il biglietto verde si indebolirà ancora, per arrivare a fine anno a un cambio di 1,20 dollari per euro, contro l’attuale quotazione di 1,17.

Per riequilibrare la situazione c’è chi auspica un intervento della Bce per ridurre i tassi. Proprio ieri, però, che dopo otto ribassi consecutivi da giugno 2024, Francoforte ha deciso di lasciare invariato il costo del denaro. In conferenza stampa a presidente Christine Lagarde ha riconosciuto che l’euro forte è un ostacolo per le aziende che vogliono investire. Aggiungendo, però, che il cambio non è un obiettivo della politica monetaria e a pesare sulle prospettive di crescita economica sono soprattutto le tensioni sul fronte del commercio. In altre parole, il problema vero sono i dazi di Trump.

