Il gruppo editoriale al socio dei sauditi

Dopo Gedi anche la Juventus? Elkann punta sull’Arabia Saudita di Bin Salman

Stefano Vergine
12 dicembre 2025 • 07:00

Le redazioni del gruppo in agitazione. Il Pd chiede chiarimenti. Berlusconi si dice «rammaricato». Ma Elkann tira dritto. L’accordo tra JMedical e l’Arabia Saudita

Comau, Magneti Marelli, la diluizione di Fca in Stellantis, Iveco e ora anche Gedi. Dal 2018 la Exor guidata da John Elkann ha venduto partecipazioni storiche di famiglia, anno dopo anno, e ha investito altrove. Soprattutto in società digitali, settore sanitario, lusso. Quasi sempre fuori dall’Italia. Dopo le anticipazioni di Domani e mesi di no comment, nei giorni scorsi la famiglia Elkann-Agnelli ha confermato la trattativa per la cessione al gruppo Antenna dell’imprenditore greco Theo Kyriako

Giornalista freelance, specializzato in inchieste di taglio economico-finanziario, fa parte del consorzio internazionale EIC. I suoi lavori sono pubblicati da media italiani ed internazionali tra cui Bbc, Rai, Rsi.