La Cei ha iniziato a promuovere l’installazione dei totem nelle chiese: il pagamento “senza monete” cambierà davvero anche uno dei gesti più radicati nella tradizione? Per riuscirci, ci sono ostacoli culturali da superare. Ma anche possibili benefici
La fede è sempre più cashless. Ora anche l’elemosina diventa digitale
31 agosto 2025 • 07:00
La Cei ha iniziato a promuovere l’installazione dei totem nelle chiese: il pagamento “senza monete” cambierà davvero anche uno dei gesti più radicati nella tradizione? Per riuscirci, ci sono ostacoli culturali da superare. Ma anche possibili benefici