La Cei ha iniziato a promuovere l’installazione dei totem nelle chiese: il pagamento “senza monete” cambierà davvero anche uno dei gesti più radicati nella tradizione? Per riuscirci, ci sono ostacoli culturali da superare. Ma anche possibili benefici

Fra resistenze e cambiamenti culturali non sempre facili, pare che stiamo davvero entrando nell’era dei pagamenti digitali anche in Italia. Una dimostrazione simbolica arriva dalle parrocchie che si stanno attrezzando per raccogliere l’elemosina senza contanti. La Conferenza Episcopale Italiana (Cei), in collaborazione con Banco Bpm e la fintech Numia, ha lanciato il progetto “100 totem in 100 chiese”, con l’obiettivo appunto di installare cento colonnine dotate di Pos in altrettante chiese, da nord a sud.

Dopo una fase pilota partita quasi un anno fa in luoghi simbolici della cristianità, come la basilica di Sant’Ambrogio a Milano, quelle di Assisi o l’infopoint del Vaticano, nelle prossime settimane i primi 30 dispositivi saranno attivati in chiese distribuite da Trento a Catania. Per poi crescere gradualmente, con l’obiettivo di tagliare il traguardo delle 100 chiese entro fine anno.

Così il fedele potrà entrare in chiesa, avvicinarsi a una colonnina con il bancomat, il telefono o persino l’orologio (se è smart), scegliendo l’importo di denaro. Come molte cose, il progresso fa perdere un po’ il senso romantico di un gesto, anche se in questo caso parliamo di solidarietà: non si sentiranno più tintinnare le monete durante una celebrazione, pensando che potranno aiutare qualcuno di più bisognoso. Ma forse è il prezzo da pagare per una serie di altri benefici, che porteranno a ridurre sempre di più l’uso del contante. E questo, ovviamente, è un discorso che non riguarda solo la Chiesa.

L’appello di Giorgetti

Non a caso è stato anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a suggerire questa soluzione, appena il mese scorso. Parlando alla Camera, durante un incontro alla presenza di Nexi, altro colosso italiano nei pagamenti digitali, aveva spiegato che quella dell’elemosina digitale è già un’usanza ampiamente diffusa all’estero. Il beneficio maggiore si avrebbe naturalmente per le grosse donazioni, che, essendo tracciabili, potrebbero poi diventare fiscalmente detraibili.

Per riuscirci le parrocchie avrebbero però l’esigenza di iscriversi al Runts, il registro degli enti del terzo settore. Ovviamente senza perdere la qualifica di ente ecclesiastico, ma ad esempio affiancando alla propria attività un’associazione con lo specifico compito di gestire le donazioni. Alla fine, ne guadagnerebbero tutti: il singolo fedele che potrebbe tracciare e dichiarare le donazioni, nel rispetto della privacy, e la Chiesa che potrebbe renderle più semplici (e quindi, sperabilmente, aumentarle). Ma anche, più in generale, chiunque abbia a cuore il principio di trasparenza, che dovrebbe applicarsi un po’ a tutto, ma ancora di più ai soldi che vengono donati.

Breve storia dell’elemosina

In fondo, si potrebbe prendere l’elemosina ai poveri come uno specchio dell’evoluzione della società, così come cambia nel tempo, con un legame molto solido con la storia della Chiesa (e lo stesso discorso si potrebbe in realtà fare anche con altre religioni). Già nella Bibbia l’atto di donare ai bisognosi è fortemente incoraggiato, come forma per prendersi carico del bisogno altrui. A partire dall’abitudine di lasciare una quota fissa del raccolto (la decima) a vedove, orfani e forestieri, seguendo le usanze di una società profondamente agricola.

Tutto questo fu istituzionalizzato dal Concilio di Nicea, di cui quest’anno ricorrono i 1700 anni dalla sua convocazione nel 325. Si dispose che in ogni città i vescovi istituissero ospizi per i poveri, i pellegrini e gli infermi. Accanto alle chiese furono costruiti ospedali per poveri e pellegrini, mentre le confraternite avevano il compito di assistere gli indigenti. Nacquero gli ordini mendicanti, come i francescani nel XIII secolo, che abbracciavano la povertà volontaria, vivendo anche loro di elemosine.

Con il passare del tempo, l’elemosina si radicò profondamente come parte integrante dell’esperienza religiosa quotidiana, a partire dalle offerte durante la Messa alle questue per raggiungere particolari obiettivi. Dopo il Concilio Vaticano II, la Chiesa ha iniziato a sottolineare la dimensione comunitaria dell’elemosina, come contributo al bene comune e alla giustizia sociale.

Passare a un tipo di donazione digitale, fatta in modo un po’ meccanico davanti a un totem, può sembrare un passo indietro o un passo in avanti, a seconda del punto di vista da cui si guarda.

(In)successi

E difatti è stata vissuta proprio così laddove ci sono stati i primissimi esperimenti, in alcuni casi portati avanti per l’iniziativa di qualche parroco particolarmente all’avanguardia. È il caso ad esempio di don Gianni Antoniazzi, parroco di Carpenedo, nella punta nord di Mestre, in provincia di Venezia. A inizio anno ha iniziato a introdurre i pagamenti delle donazioni con il bancomat, prima per i campi estivi o per particolari iniziative, poi anche in chiesa: «Abbiamo avuto ottime risposte dalla comunità», ha spiegato al Corriere del Veneto. «Ormai chi paga più niente in contanti? Credo che alcuni giovani non abbiano nemmeno il portafoglio. Persino io pago quasi tutto con l’orologio o il cellulare».

Ma una delle prime sperimentazioni in assoluto era stata, ancora nel 2019, a pochi chilometri di distanza: a Chioggia. Lì un’azienda padovana aveva installato i primissimi totem all’interno delle chiese. Nonostante l’entusiasmo iniziale, i terminali sono stati poi spostati altrove, in chiese più ampie e con un maggiore flusso di turisti (per esempio a San Pietro, in Vaticano).

Il rischio di un insuccesso per questa rivoluzione non è dunque tanto tecnologico, anche se alcune chiese sono probabilmente più complicate da connettere e digitalizzare. Il punto vero è che un gesto dal profondo impatto sacrale, e con una ritualità tradizionale, risente di forti resistenze culturali, se non di impatti profondamente psicologici.

Verso l’euro digitale

Ecco perché il tentativo della Cei di espandere questa iniziativa un po’ ovunque in Italia ha un forte impatto culturale, che non si limita alla sola Chiesa. Perché si tratta di tentare di sradicare un’abitudine ancora profonda, proprio come sta avvenendo in tutti gli altri settori, dalla spesa al supermercato ai piccoli servizi cittadini e persino alcuni mercati contadini.

Anche perché all’estero la situazione è già diversa. Secondo i dati riportati da Arena digitale, ad esempio in Gran Bretagna «circa il 35 per cento delle donazioni in chiesa è oggi elettronico, con risultati tangibili: in certi casi, gli oboli sono aumentati anche del 97 per cento. In Svezia e Polonia il sistema è molto più diffuso e i terminali elettronici sono presenti anche accanto ai candelabri votivi. Si tratta di un’evoluzione che favorisce trasparenza, tracciabilità e sicurezza contro i furti».

A sostenere questo cambiamento interverrà probabilmente l’avvento dell’euro digitale: una valuta virtuale pubblica che affiancherà le banconote in tutta Europa. Entro qualche anno, conclusa la fase preparatoria, ogni cittadino europeo potrà avere un suo portafoglio digitale, con una forma “virtuale” di contante emessa dalla Bce. Potrà essere utilizzata per fare acquisti senza bisogno di banconote. E magari anche per l’elemosina.

