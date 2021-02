Una perdita netta da 8,5 miliardi di euro: il risultato di bilancio del 2020 per Eni è il peggiore di sempre. A guardare la composizione delle perdite, si registrano 3,2 miliardi di svalutazioni sia che riguardano proprietà di raffinerie e impianti oil&gas dovuto a una revisione dello scenario sui margini di attività e la caduta dei prezzi dovuti alla crisi pandemica. Ma anche 1,6 miliardi derivanti da partecipazioni in joint venture e dovute in parte alla svalutazione degli asset delle attività industriali e infine 1,3 miliardi di euro di perdite sono dovuti alla svalutazione di crediti fiscali.

Il crollo della domanda

Nel presentare i risultati per il 2020 Eni ha sottolineato come nel 2020 la domanda petrolifera globale abbia registrato la maggiore contrazione della storia con un meno nove per cento rispetto all’anno precedente. Questo ha avuto come principale un crollo dei prezzi del 35 per cento del brent e del gas in Italia, una caduta del sessanta per cento del margine di raffinazione.

Sul green spostati solo 0,8 miliardi

La risposta dell’azienda è stata tra le altre cose riallocare risorse aggiuntive per accelerare lo sviluppo dei business green, tra cui capacità di generazione rinnovabile, bio-raffinerie, negli anni post-crisi. Lo spostamento di risorse si limita però a 800 milioni di euro.

La società nel quarto trimestre 2020 è riuscita a tornare all'utile pari a 66 milioni di euro. Oggi tuttavia alla comunicazione dei risultati il titolo della azienda, che è partecipata dal ministero dell’Economia e da Cassa depositi e prestiti, ha perso sui mercati finanziari l’1,37 per cento.

