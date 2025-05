In un’intervista la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha annunciato che sarà pronto a ottobre. Per il suo capo economista, dotarsi di una moneta digitale è un imperativo strategico per l’Europa. È quindi prevedibile che l’euro digitale sarà utilizzato soprattutto come sostituto del contante. Ma il suo impatto sul sistema dei pagamenti nell’Eurozona sarà limitato e pressoché nullo su quello internazionale

In una intervista la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha annunciato che l’euro digitale sarà pronto a ottobre. Per il suo capo economista, dotarsi di una moneta digitale è un imperativo strategico per l’Europa. In un contesto in cui l’attenzione è monopolizzata dalla guerra commerciale di Trump, queste dichiarazioni evidenziano come lo scontro con gli Stati Uniti riguardi anche il controllo delle infrastrutture per i pagamenti e, in ultima analisi, il futuro del dollaro come valuta internazionale. Per l’Europa, dipendere finanziariamente dagli Stati Uniti rappresenterebbe un errore strategico non dissimile da quello commesso con la dipendenza energetica dalla Russia.

Il sistema dei pagamenti si fonda sul binomio banche-contante. Il contante è destinato a diventare marginale non solo a causa delle restrizioni al suo uso, ma perché è uno strumento di pagamento inefficiente e ormai anacronistico per le generazioni digitali. Il sistema bancario dei pagamenti, basato sul trasferimento di depositi, presenta anch’esso inefficienze: sopravvive l’uso degli assegni circolari per mancanza di alternative che garantiscano certezza immediata nei pagamenti di elevato importo; i bonifici ordinari richiedono tempi lunghi per la compilazione e per l’accredito delle somme, mentre quelli istantanei hanno limiti d’importo, e in entrambi i casi comportano costi elevati. Inefficienze che hanno favorito l’ascesa dei pagamenti digitali, resi possibili dai sistemi contactless e da tecnologie quali NFC, codici QR e riconoscimento facciale, e che hanno imposto lo smartphone come la modalità più rapida, sicura e comoda per i pagamenti, comunemente chiamata “moneta digitale”.

Un termine improprio però, visto che non si tratta di nuovo mezzo di pagamento, bensì di una tecnologia per trasferire depositi bancari. I depositi appartengono alle banche europee, ma l'infrastruttura tecnologica per usarli nei pagamenti è dominata in larga misura da colossi americani come Visa e Mastercard (gestiscono circa tre quarti dei pagamenti in euro). Esistono soluzioni europee, perlopiù frammentate a livello nazionale (es. Nexi), e non legate alle carte di credito (es. Satispay), ma ancora marginali in termini di diffusione.

Il modello

L’euro digitale della BCE si ispira alla tecnologia alla base delle criptovalute in quanto si configura come un’infrastruttura indipendente dal sistema bancario, anche se non usa necessariamente la stessa tecnologia. A differenza dell’attuale “moneta digitale”, che dipende dai depositi e dalle banche, l’euro digitale consentirebbe pagamenti istantanei a costi quasi nulli, proprio perché eviterebbe di appoggiarsi all’infrastruttura onerosa della “moneta digitale” e del sistema bancario.

L’obiettivo primario della BCE è quello di contrastare il dominio delle società americane nei pagamenti in euro. Così facendo, il progetto rischia però di danneggiare anche i più fragili operatori europei, oltre ad entrare in diretta competizione con le banche, sottraendogli depositi. Per questo motivo, è previsto un tetto massimo all’importo detenibile in euro digitali – si ipotizzano 3.000 euro – che, comunque, dovranno essere acquistati attraverso il sistema bancario, tramite appositi wallet.

È quindi prevedibile che l’euro digitale sarà utilizzato soprattutto come sostituto del contante, il che è un passo avanti; ma il suo impatto sul sistema dei pagamenti all’interno dell’Eurozona sarà limitato, e pressoché nullo su quello internazionale. A venticinque anni dalla sua nascita, l’Euro infatti è ancora usato quasi esclusivamente all’interno dell’eurozona, mentre il dollaro è utilizzato per l’80% delle transazioni internazionali, e la sua quota nelle riserve valutarie globali, sebbene in calo dal 71% al 60%, è stata erosa più dal renminbi cinese che dalla moneta unica.

I pagamenti internazionali avvengono attraverso il sistema delle banche corrispondenti: una banca europea ordina alla propria corrispondente americana di effettuare un pagamento in dollari, tramite il circuito Swift che gestisce le comunicazioni interbancarie. Si tratta di un sistema costoso e lento, la cui obsolescenza è sempre più evidente. Non a caso, l’amministrazione Trump vorrebbe sostituirlo con i dollari digitali sotto forma di stablecoin, per rafforzare ulteriormente il ruolo globale della valuta e della tecnologia americana nel sistema finanziario internazionale.

Gli stablecoin si basano su tecnologie decentralizzate come la blockchain e sono progettati per mantenere un valore stabile grazie a riserve al 100% investite in attività prive di rischio, come i Treasury Bills. In teoria, consentono di effettuare pagamenti in token sempre convertibili uno a uno con il dollaro, in modo sicuro, istantaneo, per qualsiasi importo e senza i costi tipici del sistema bancario né quelli associati a Swift per i pagamenti internazionali. Una diffusione su larga scala del dollaro digitale rafforzerebbe il primato globale della valuta statunitense e potrebbe rendere la sua infrastruttura di riferimento anche per gli stablecoin in euro, che sono già regolamentati da una Direttiva europea.

I limiti

Due i principali limiti degli stablecoin: la mancanza di una regolamentazione che garantisca l’effettiva detenzione delle riserve a fronte dei token emessi, e l’assenza di una normativa che li riconosca come strumento legale di pagamento. L’amministrazione Trump intende superare questi ostacoli con un disegno di legge al Senato che include, tra l’altro, la possibilità di concedere licenze bancarie alle società di criptovalute, nonché la richiesta che il Tesoro investa parte delle riserve ufficiali in dollari digitali. Evasione e riciclaggio potrebbero essere meglio contrastati.

A testimonianza della posta in gioco, le quattro principali banche americane stanno studiando un progetto consortile per l’emissione di un proprio stablecoin. La svolta digitale nel sistema dei pagamenti statunitense è allo stato embrionale e dagli esiti incerti, ma potrebbe avere effetti dirompenti; anche sull’intero sistema finanziari.

Alcune grandi banche e istituzioni finanziarie, infatti, hanno siglato un accordo con Solana, la terza maggiore piattaforma per criptovalute, con l’obiettivo di trasferire sulla sua infrastruttura tecnologica le transazioni in attività finanziarie: azioni e obbligazioni verrebbero scambiate sotto forma di token, con regolamento e liquidazione istantanei – mentre una transazione in Europa richiede ancora due giorni per essere completata – e a una frazione degli attuali costi di negoziazione.

È inoltre prevedibile che l’industria della gestione americana offra ai propri clienti la possibilità di investire o disinvestire direttamente nei propri prodotti (fondi ed ETF) sotto forma di token, sfruttando infrastrutture digitali, bypassando le reti di distribuzione e con tempi e costi drasticamente ridotti rispetto agli standard attuali.

Una potenziale sfida sistemica all’intera architettura dei pagamenti e dei mercati finanziari così come li conosciamo oggi, e una discontinuità tecnologica che l’Europa dovrebbe affrontare con decisione, ma per la quale l’euro digitale della BCE si presenta, allo stato attuale, come un’arma spuntata. Né risultano iniziative nella modernizzazione dell’infrastruttura finanziaria da parte delle banche o dell’industria del risparmio gestito europee.

Nella stessa intervista, Christine Lagarde sottolinea con preoccupazione come il risparmio europeo venga massicciamente investito nei mercati americani. Ma invertire questo flusso richiederebbe la costruzione di un efficiente mercato unico europeo. L’infrastruttura tecnologica è solo uno degli elementi – e non il più importante. All’appello mancano una vera unione bancaria, una regolamentazione unica del mercato dei capitali, l’aggregazione delle clearing house, e soprattutto la creazione di un’attività priva di rischio in euro, capace di competere in dimensioni e liquidità con i titoli di Stato americani.

Tutto ciò appare ancora lontano, in un’Europa dove prevalgono logiche nazionalistiche e spinte dirigiste, a cominciare dall’Italia, e che continuano a ostacolare la realizzazione di un’integrazione finanziaria indispensabile per affrancarsi dal dominio americano.

