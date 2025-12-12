Ex Ilva, tute blu e salute. Genova è una città sospesa

Prima dello sciopero della Cgil, le proteste degli operai liguri hanno illuminato una frattura sociale. La crisi dell’acciaieria lacera la comunità che attorno alle fabbriche ha costruito coscienza e benessere

true false

A Genova il lavoro è ancora un istinto primario, un riflesso profondo. Più antico e più radicato della coscienza ambientale e della rabbia civile. Quella del lavoro è un’esigenza di chi non sa stare con le mani in mano. Qui, nell’ex polo siderurgico di Cornigliano, il lavoro non è solo una condizione: è identità. E quando l’identità entra in crisi tutte le altre questioni – salute, territorio, mobilità, bellezza – sembrano precipitare in secondo piano. Il caso dell’ex Ilva non divide solo per ci