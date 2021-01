Angelini Pharma, una società farmaceutica internazionale che fa parte del gruppo privato italiano Angelini e Arvelle Therapeutics, una società biofarmaceutica con sede in Svizzera, hanno annunciato di aver concluso un accordo di fusione definitivo in base al quale Angelini Pharma acquisirà Arvelle Therapeutics in una transazione interamente in contanti per una valutazione complessiva aggregata fino a 960 milioni di dollari.

A seguito dell'acquisizione di Arvelle Therapeutics da parte di Angelini Pharma, Angelini Pharma avrà la licenza esclusiva per commercializzare cenobamate nell'Unione Europea e in altri paesi dello Spazio Economico Europeo (Svizzera e Regno Unito). Angelini prevede di lanciare il cenobamate dopo aver ricevuto l'approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), prevista nel 2021. Il cenobamate è un farmaco usato contro le crisi epilettiche parziali degli adulti.

«Si tratta dell'investimento più importante nella storia del nostro gruppo» :hanno commentato Thea Paola Angelini e Sergio Marullo di Condojanni, rispettivamente vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Angelini Holding secondo cui «questa acquisizione rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso di crescita in quanto ci spinge definitivamente verso la dimensione multinazionale, a cui ora guardano tutte le società del Gruppo Angelini».

