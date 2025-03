In dieci anni 14mila giovani sono espatriati dopo il dottorato: sulla fuga dei cervelli pesano i tagli ai fondi per la ricerca e lo spettro del precariato. La riforma del pre-ruolo, che allunga i tempi per le assunzioni, e gli incentivi per chi rientra in Italia. Clementi (Adi): «Cosa facciamo in un paese che ci ha abbandonati?»

Sono 550mila i giovani tra i 18 e i 35 anni che hanno lasciato l’Italia tra il 2011 e il 2023, con un’impennata della percentuale di laureati: nel 2022 il 43 per cento degli emigrati italiani possedeva almeno un titolo di laurea triennale, mentre nel 2011 era solo il 17 per cento. E, secondo l’Istat, in un periodo di dieci anni ben 14mila giovani si sono trasferiti all’estero per fare ricerca scientifica.

«Ci ha un po’ sorpresi vedere il forte aumento della quota di laureati che lasciano l’Italia, perché fino al 2019 si registrava un’equa ripartizione tra expat con la licenza media, il diploma delle superiori e la laurea», dice a Domani Luca Paolazzi, coordinatore scientifico della fondazione Nord Est. «Ma la dinamica è chiara già dagli anni 90: essere laureati aiuta a trovare lavoro ma non a ottenere una retribuzione più alta».

Eppure, secondo i dati della fondazione – presentati la scorsa settimana in un seminario sul futuro dell’università alla Scuola Normale Superiore – non è solo una questione di soldi. Tra chi ha almeno la laurea triennale, in molti vanno via per motivi di studio e formazione (29 per cento) ma anche per cercare migliori opportunità di lavoro (21 per cento) e una qualità di vita più alta (10 per cento). Uno su dieci è invece spinto dalla ricerca di un salario più elevato.

«Oggi i giovani vedono il lavoro come una forma di crescita personale. Chiedono posti innovativi e internazionalizzati perché ambiscono a crescere come persone e non solo come lavoratori», nota ancora Paolazzi, che dal 2007 al 2018 ha diretto il centro studi di Confindustria. «Questo ci suggerisce una via che l’Italia potrebbe seguire: dato che non possiamo portare i salari ai livelli tedeschi o francesi, stato e aziende dovrebbero fare investimenti per creare ambienti di lavoro più gratificanti».

Ricercatori in fuga

I numeri mostrano chiaramente che ricercatori e dottorandi italiani si spostano da un paese all’altro in misura molto maggiore rispetto alla media europea. Sulla base dei dati Istat sulla sede di lavoro di chi ha ottenuto il dottorato, si può stimare che tra il 2008 e il 2019 circa 14mila ricercatori si siano trasferiti all’estero. Una vera e propria migrazione che è il risultato della riduzione dei finanziamenti per la ricerca e delle limitate opportunità offerte in Italia.

«Dopo tre anni ho finito il dottorato a Macerata e sono risultato vincitore del bando per un assegno di ricerca. Se non l’avessi vinto sarei dovuto andare all’estero in un momento comunque non facile per la ricerca nel mondo. Trump sta tagliando i fondi alle università e limita la libertà di insegnamento, ma i tagli vengono fatti anche da molti governi europei», racconta a Domani Davide Clementi, segretario nazionale dell’Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia (Adi).

Pochi fondi e molti tagli

E la situazione non sembra destinata a migliorare. La manovra 2025 ha previsto nuovi tagli per il prossimo triennio: il bilancio del Mur verrà ridotto di 247 milioni nel 2025, 239 milioni nel 2026 e 216 milioni nel 2027. La ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, ha fatto sapere che il Fondo di finanziamento ordinario (lo strumento con cui gli atenei coprono i costi di funzionamento e del personale) salirà nel 2025 a 9,4 miliardi, con 336 milioni in più rispetto allo scorso anno.

Ma l’aumento degli stipendi dei docenti – del 4,8 per cento per il recupero dell’inflazione, una spesa obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche – non ha ricevuto coperture aggiuntive e andrà quindi a pesare sui finanziamenti già previsti. Una picconata alle assunzioni verrà poi dalla riduzione del turnover, limitato al 75 per cento dalla legge di Bilancio: ogni quattro professori che vanno in pensione potranno essere assunte solo tre nuove figure.

Cifre tanto più preoccupanti se si pensa che i professori e i ricercatori di ruolo sono diminuiti dai 62mila del 2006 ai 48mila del 2024 e parallelamente sono cresciute le figure precarie: ci sono oggi circa 9mila ricercatori a tempo determinato e oltre 20mila assegnisti di ricerca, che rappresentano il 40 per cento del personale docente e di ricerca. Considerando la strutturale carenza di fondi, buona parte di loro è destinata a restare precaria a lungo o a dover lasciare l’università.

La riforma Bernini

A complicare il percorso di chi affolla il pre-ruolo è il disegno di riforma del governo, che introduce tre nuovi istituti contrattuali. Il decreto è stato approvato ad agosto in Consiglio dei ministri, ma poi c’è stata una frenata. A febbraio, l’Adi e la Cgil hanno infatti presentato un esposto alla Commissione europea sostenendo che il ddl violerebbe gli obblighi del Pnrr, che prevede investimenti per ridurre la precarietà nella ricerca. Da qui la mossa di Bernini, che ha congelato l’iter della legge senza fornire date precise su una sua riformulazione.

Secondo l’Adi, moltiplicando le figure precarie i tempi per le assunzioni rischiano di allungarsi ancora: se oggi in media la stabilizzazione per un ricercatore arriva a 41 anni, con il ddl 1240 potrebbe scivolare avanti di altri quattro anni. Senza contare che spesso la speranza di firmare un contratto con malattia, ferie e veri contributi può sfumare dopo molti anni, con l’espulsione dal sistema per mancanza di risorse. Solo il 10 per cento dei ricercatori, del resto, riesce a diventare docente di ruolo.

«Con gli assistenti alla ricerca si torna a figure precarie, con salari ridicoli ma che piacciono alla Crui (la Conferenza dei rettori, ndr) perché esentasse e con contributi previdenziali in gestione separata. Il tutto sulle spalle di chi nell’università ci lavora», spiega a Domani Lorenzo Zamponi, professore di sociologia alla Scuola Normale di Pisa. «Ora pare che si vada verso una riscrittura della riforma, ma il tema dei fondi resta centrale: il governo vuole finanziare l’università pubblica o intende abbandonarla?».

Un incentivo non basta

Per fermare la fuga dei cervelli serve un aumento delle risorse per l’intero sistema, oltre a interventi specifici per favorire il ritorno dei ricercatori. Una misura in questo senso è già in vigore da anni: dal 2004 l’agevolazione per il rientro di docenti e ricercatori esclude, nella determinazione dell’imponibile, i redditi di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 90 per cento. Per un periodo di quattro anni, il prelievo su chi torna in Italia dopo un biennio all’estero è quindi calcolato sul 10 per cento del reddito.

Questo regime fiscale va di pari passo con quello per i lavoratori impatriati, che prevede una riduzione della base imponibile tra il 50 e il 60 per cento in caso di rientro in Italia. Lo sgravio, in vigore dal 2020, è poi stato ampiamente revisionato: dall’anno scorso si è introdotto un limite annuo di reddito agevolabile (pari a 600mila euro) e il beneficio, della durata di cinque anni, è stato ristretto solo a laureati, manager e lavoratori altamente qualificati.

«Gli incentivi funzionano, con sgravi come questo gli expat che rientrano in Italia hanno salari in linea con quelli di Regno Unito o Germania. Ma l’obiettivo dovrebbe essere alzare gli stipendi a tutti, per evitare che si creino disuguaglianze tra lavoratori», dice ancora Zamponi. Della stessa idea è Clementi: «Sono misure utili ma insufficienti. Di solito, tornati in patria, i ricercatori sono inquadrati con un contratto di tre anni. E poi, cosa faranno in un paese che li ha già abbandonati una volta? Il rischio è che sia un ritorno con data di scadenza».

