Generali dice addio a Natixis, a Trieste comandano Milleri e Caltagirone

Vittorio Malagutti
11 dicembre 2025 • 19:23

L’addio alleanza potrebbe paradossalmente rafforzare, almeno temporaneamente, la posizione di Donnet. Gioca a suo favore anche l‘indagine della procura di Milano sulla scalata a Mediobanca

A Trieste si cambia. L’addio all’alleanza con il gruppo francese Natixis nel risparmio gestito segna il primo netto cambio di rotta delle Generali dopo che la madre di tutte le scalate, quella di Mps a Mediobanca, ha messo fine ai vecchi assetti di potere. Ora comandano Francesco Milleri e Francesco Gaetano Caltagirone e quest’ultimo è sempre stato a dir poco critico verso l’operazione proposta da Philippe Donnet, l’amministratore delegato del gruppo del Leone. Ma la definitiva rottura di un pro

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.