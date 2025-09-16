A chi va il tesoretto? La manovra contesa tra Giorgetti e Crosetto

Il ministro dell’Economia cerca di respingere l’assalto alla prossima legge di Bilancio, ma il governo potrà contare su 15-20 miliardi provenienti dalla riduzione dell’evasione fiscale. Il problema è la promessa di aumentare le spese della difesa. Un impegno che potrebbe drenare parecchie risorse
Le parole di Giancarlo Giorgetti? «Con il suo discorso il ministro sta tentando di evitare l’assalto alla diligenza, ma la verità è che esiste un tesoretto, del valore di 15-20 miliardi di euro, che deriva dalla riduzione dell’evasione fiscale». Lo racconta a Domani una fonte vicina al ministero dell’Economia (Mef), facendo un po’ di chiarezza sui ragionamenti del governo intorno alla manovra finanziaria. Tasse e ceto medio Tutto è iniziato sabato 13 settembre, quando Giorgetti, ad Aosta per u