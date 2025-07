In Italia la disuguaglianza è in continuo peggioramento: da una parte crescono patrimoni e ricchezze concentrati nelle mani di pochi (soprattutto over 65 appartenenti a classi privilegiate), mentre dall’altra continua a impoverirsi la classe media, con un aumento della popolazione che rischia l'esclusione sociale

In Italia la disuguaglianza è in continuo peggioramento: da una parte crescono patrimoni e ricchezze concentrati nelle mani di pochi (soprattutto over 65 appartenenti a classi privilegiate), mentre dall’altra continua a impoverirsi la classe media, con un aumento della popolazione che rischia l'esclusione sociale.

Il 10 per cento più ricco detiene oltre il 60 per cento della ricchezza nazionale, lasciando alla metà più povera della popolazione un risicato 7,4 per cento. Questa forbice si apre rapidamente: negli ultimi dieci anni il divario è cresciuto di sette punti percentuali, registrando una velocità doppia rispetto alla media europea.

Confronto generazionale

Una nuova ricerca del think-tank Tortuga in collaborazione con FutureProofSociety sottolinea un aspetto spesso trascurato di questa disuguaglianza, quello intergenerazionale.

Nel 2022, infatti, il 75 per cento della ricchezza italiana era concentrato nelle mani di individui con più di 50 anni, il 40 per cento dei quali pensionati. Ai giovani, Millennials e Generazione Z, restava meno del 9 per cento della ricchezza complessiva.

Inoltre, facendo un confronto generazionale e tenendo conto delle variazioni del potere di acquisto, un italiano nato nel 1946 possedeva, a quarant’anni, una ricchezza circa il 50 per cento superiore a quella di un quarantenne nato negli anni 80/90. Le cause sono molteplici: stagnazione economica, salari fermi e precarietà diffusa rendono sempre più difficile migliorare la propria condizione economica. Questa situazione si è ulteriormente aggravata a causa del costante aumento dei prezzi sopportato dalla popolazione negli ultimi anni.

Il crescente peso dell’eredità

In un panorama del genere, c’è una bomba inesplosa: i patrimoni ereditati. In un contesto di bassa crescita, inflazione e stagnazione dei salari, l’eredità delle generazioni del primo dopoguerra rischia di segregare la ricchezza all’interno di poche fortunate famiglie.

L’Economist ha recentemente parlato a questo proposito di ereditocrazia. Tuttavia, l’eredità in Italia sembra un dogma intoccabile: questi tesori familiari – il riferimento è a patrimoni superiori al milione di euro esclusi i beni immobiliari – passano indenni da una generazione all’altra, protetti da una delle tassazioni sulle successioni più basse d’Europa. Un euro guadagnato con il lavoro può subire una pressione fiscale fino al 50 per cento, mentre l'eredità resta quasi completamente esente da una tassazione significativa.

Secondo le stime di Tortuga e FPS, nei prossimi vent’anni il trasferimento intergenerazionale di ricchezza sarà pari a circa 6.486 miliardi di euro, una dinamica trainata principalmente dalla generazione dei baby boomer. Con il sistema attuale, lo stato italiano incasserebbe solo 2,5 miliardi di euro l’anno. Adottando, invece, un modello fiscale simile a quello di Francia, Germania o Regno Unito, si potrebbero ottenere almeno 17 miliardi annui aggiuntivi. Questo importo è quasi equivalente a quello di una legge finanziaria annuale: si tratta, quindi, di risorse ingenti che potrebbero essere utilizzate per combattere disuguaglianze ormai croniche.

Una questione di giustizia sociale

Nel nostro sistema fiscale ogni trasferimento economico è soggetto a una propria tassazione. Non si comprende perché la tassazione sui patrimoni ereditati debba essere così bassa e permettere il trasferimento integrale di immensi patrimoni da una generazione all’altra (peraltro, con una serie di esenzioni mirate che favoriscono principalmente i super ricchi). Questo sistema è contrario a qualsiasi logica meritocratica, soprattutto considerando che non ci si propone di ridurre le eredità frutto dei “risparmi di una vita”, ma di tassare quel 5 per cento più ricco che detiene il privilegio di poter vivere senza lavorare.

Un approccio più attento alla giustizia sociale richiederebbe, invece, un aumento della tassa di successione, accompagnato da una riduzione della tassazione sui redditi da lavoro, alleggerendo la pressione fiscale durante la vita lavorativa. Infatti, le risorse ottenute tassando l’eredità potrebbero essere utilizzate per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, e rilanciare i consumi.

Attualmente le tasse gravano quasi esclusivamente sulla classe media e sui lavoratori dipendenti. Invece, è fondamentale valorizzare chi lavora, produce e riesce a costruire autonomamente la propria ricchezza mediante il lavoro – più che con la finanza, l’eredità o la rendita.

Ridurre le tasse sul reddito aumentando le tasse sulla successione è un incentivo ad aumentare la propria produttività e un incoraggiamento a un’economia dinamica e più giusta, dove ognuno contribuisce equamente al benessere collettivo e alla crescita sociale. Vale la pena ricordare che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro e sulla laboriosità, non sul privilegio di essere nati ricchi. Solo un sistema fiscale realmente equo può garantire una società dove la ricchezza premi il merito e l’impegno, non solo la fortuna della nascita.

