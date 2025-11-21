Scalate bancarie, le accuse di Bruxelles: «Così il governo ha violato le regole Ue»

La Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione contro Roma per l’applicazione delle norme del Golden Power. La controversia nasce dallo stop dell’esecutivo all’ops su BancoBpm lanciata da Unicredit, che ha poi rinunciato all’operazione. Il ministro Giorgetti: «Faremo una proposta per superare le obiezioni»

true false

Il muro alzato dal governo di Giorgia Meloni per impedire a Unicredit di prendere il controllo di BancoBpm non rispetta le norme europee. Con questa motivazione Bruxelles ha reso noto l’avvio di una procedura d’infrazione contro l’Italia per l’uso del Golden Power sulle fusioni bancarie. Roma ha due mesi per trovare un accordo con la Commissione sulla base di una propria proposta normativa. Tempi lunghi, quindi, ma d’altra parte la partita da cui è nata la controversia è già ampiamente chiusa. D