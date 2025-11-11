le porte girevoli di trump e della sua dinastia

Al gran bazar della Casa Bianca: tutti gli affari del criptopresidente

Vittorio Malagutti
11 novembre 2025 • 07:00

Le aziende legate alla famiglia di Donald Trump hanno incassato almeno un miliardo di dollari in pochi mesi. La svolta grazie a una serie di società che investono in attività digitali. Finanziate da donatori spesso anonimi

Scommettere sulle scommesse, pagando in criptovalute. È la nuova frontiera della speculazione finanziaria, una ruota della fortuna di ultima generazione che a Wall Street va di gran moda. A tal punto che anche la famiglia Trump ha deciso di investire nei prediction market, piattaforme che consentono di puntare sui risultati dei più diversi eventi, da quelli politici, a cominciare dalle elezioni, fino a quelli sportivi. In sostanza si compra un “titolo”, in formato digitale, che rappresenta la pr

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.