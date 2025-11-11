Al gran bazar della Casa Bianca: tutti gli affari del criptopresidente

Le aziende legate alla famiglia di Donald Trump hanno incassato almeno un miliardo di dollari in pochi mesi. La svolta grazie a una serie di società che investono in attività digitali. Finanziate da donatori spesso anonimi
Scommettere sulle scommesse, pagando in criptovalute. È la nuova frontiera della speculazione finanziaria, una ruota della fortuna di ultima generazione che a Wall Street va di gran moda. A tal punto che anche la famiglia Trump ha deciso di investire nei prediction market, piattaforme che consentono di puntare sui risultati dei più diversi eventi, da quelli politici, a cominciare dalle elezioni, fino a quelli sportivi. In sostanza si compra un “titolo”, in formato digitale, che rappresenta la pr