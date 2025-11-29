I redditi? Fermi o in calo. La percezione economica che “blocca” gli italiani

true false

Le percezioni sullo stato economico del nostro paese non brillano. Il 37 per cento ritiene che l’Italia abbia imboccato la via della recessione, mentre il 33 per cento pensa, al contrario, che ci siano segnali di ripresa. In mezzo, un altro terzo del paese che è incerto e non ha le idee chiare su dove sta andando la nostra economia. Redditi e tenore di vita Un anno fa, esattamente nel novembre 2024, la quota di persone che segnalava le spinte recessive era la medesima (37 per cento), mentre ne