I redditi? Fermi o in calo. La percezione economica che “blocca” gli italiani

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
Enzo Risso
29 novembre 2025 • 19:30

La divisione più profonda resta quella di classe, con un ceto medio che ancora spera in margini di miglioramento per sé e per i propri figli, con i ceti popolari che, invece, si sentono intrappolati in una stagnazione non più solo economica, ma esistenziale e transgenerazionale

Le percezioni sullo stato economico del nostro paese non brillano. Il 37 per cento ritiene che l’Italia abbia imboccato la via della recessione, mentre il 33 per cento pensa, al contrario, che ci siano segnali di ripresa. In mezzo, un altro terzo del paese che è incerto e non ha le idee chiare su dove sta andando la nostra economia. Redditi e tenore di vita Un anno fa, esattamente nel novembre 2024, la quota di persone che segnalava le spinte recessive era la medesima (37 per cento), mentre ne

Analista delle dinamiche valoriali, politiche, sociali e comunicative nel nostro Paese; spin doctor per campagne elettorali e esperto in costruzione di storytelling e sviluppo delle politiche di governance e partecipazione.