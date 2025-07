Conti in crescita, ricchi dividendi e una versione riveduta e corretta dell’offerta per Banca Generali. Forte di questi argomenti, il numero uno di Mediobanca, Alberto Nagel tenta il contropiede nella partita per il controllo dell’istituto di Piazzetta Cuccia. L’ops lanciata dal Monte dei Paschi sulla banca d’affari milanese si concluderà il prossimo 8 settembre e al momento sembra avviata verso il successo.

Nagel però resiste e ha un piano, confermato giovedì dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, per dare scacco al Monte. L’obiettivo è convincere il maggior numero possibile di soci di Mediobanca, a cominciare dagli eredi Del Vecchio con il loro 19,8 per cento, a non consegnare le loro azioni a Mps.

Come? Il progetto è lo stesso già annunciato tre mesi fa e passa da un’offerta a Generali per comprare la controllata Banca Generali. Un acquisto da pagare in azioni, cioè con la quota del 13,1 per cento che Piazzetta Cuccia possiede nelle stesse Generali.

Nuova proposta

Fin qui un’operazione già nota. Che cosa cambia, adesso? Nagel ha spiegato che è stata sottoposta al board della compagnia triestina una nuova proposta migliorativa che verrà esaminata dal cda della compagnia il prossimo 6 agosto. Il contenuto di questa nuova offerta non è noto nei particolari, ma secondo indiscrezioni è previsto un prolungamento da 5 a 10 anni del vincolo di esclusiva per i promotori Mediobanca che collocheranno i prodotti assicurativi di Generali.

A questo si aggiunge l’eliminazione del cosiddetto vincolo di lock up della durata di un anno sulla quota del 6,5 per cento delle stesse Generali che la compagnia di assicurazioni riceverà in pagamento del suo 50,1 per cento di Banca Generali. Quindi la compagnia potrebbe fin da subito mettere in vendita le proprie azioni.

Questa, in sostanza, la nuova proposta di Nagel. Se da Trieste arriverà una risposta positiva, i vertici di Mediobanca contano di convocare entro il 21 agosto l’assemblea dei soci per ottenere il via libera, sulla base delle nuove condizioni, all’ops su Banca Generali. L’operazione potrebbe partire nei giorni immediatamente successivi e comunque prima dell’8 settembre, quando scadrà l’offerta in Borsa di Mps su Mediobanca.

La speranza di Nagel è che a quel punto la maggior parte dei soci scelga di restare con Piazzetta Cuccia senza consegnare i propri titoli al Monte. Una prima indicazione concreta sull’esito della partita dovrebbe comunque arrivare già nell’assemblea di Mediobanca prevista per il 21 agosto, quando si capirà se la nuova proposta avrà fatto breccia sulla maggior parte degli azionisti. Già lo scorso 16 giugno gli azionisti erano stati chiamati a esprimersi sull’offerta per Banca Generali, ma il voto venne rinviato con poche ore di preavviso per evitare una più che probabile bocciatura.

Nuovi soci

Va ricordato che grandi soci di Mediobanca, come il gruppo Caltagirone e la holding Delfin degli eredi Del Vecchio, possiedono quote importanti anche di Generali. Proprio il numero uno di Delfin, Francesco Milleri in passato si è dimostrato possibilista sull’offerta per Banca Generali, che, è la speranza di Nagel, dovrebbe diventare più convincente una volta corretta.

Anche l’azionariato di Mediobanca è cambiato rispetto al giugno scorso e questo potrebbe in teoria essere un altro fattore che gioca a favore dell’ad di Piazzetta Cuccia. Infatti, mentre sono usciti di scena soci di peso come Mediolanum (famiglie Doris e Berlusconi) con il suo 3,5 per cento e il gruppo Gavio (0,8 per cento), potrebbero essere saliti a bordo altri investitori finanziari che non è detto siano pronti a vendere i loro titoli a Mps.

C’è attesa anche per le decisioni di casse previdenziali come Enpam (medici) ed Enasarco (agenti di commercio) che in coincidenza con l’ops del Monte hanno rafforzato la loro presenza nell’azionariato di Mediobanca. Su questi acquisti ha avviato di recente accertamenti anche la procura di Milano che indaga sull’asta del novembre scorso dei titoli di Mps di proprietà del governo. È della partita anche l’Unicredit di Andrea Orcel, forte di una quota di almeno il 2 per cento. L’esito dello scontro dipende anche dall’offerta finale che arriverà da Siena.

Al momento, infatti, il prezzo messo sul piatto dall’istituto toscano, 23 azioni Mps ogni 10 di Mediobanca, è a sconto rispetto al valore di Borsa della banca d’affari e quindi non è conveniente per i soci di Piazzetta Cuccia. Il mercato si aspetta quindi che il Monte decida di rivedere al rialzo la propria proposta, anche se ancora pochi giorni fa è stata definita adeguata dall’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio.

Utili record

Non a caso Nagel ha ricordato che le ultime operazioni di questo tipo sono state concluse con un premio del 40 per cento. Il manager è tornato ad attaccare l’offerta di Siena che ha definito «del tutto inadeguata». Ha poi sottolineato che gli «ultimi sei mesi, caratterizzati dall’incertezza strategica derivante dall’offerta di Mps, vedono l’uscita di bankers (cioè di promotori finanziari, ndr) di Mediobanca Private con deflussi di quasi 1,5 miliardi».

L’ad si attende che i risultati in crescita convincano i soci a rinnovare la fiducia alla squadra di vertice dell’istituto. Nel bilancio annuale chiuso al 30 giugno l’utile è aumentato del 4 per cento al valore più alto di sempre, 1,33 miliardi, mentre per i prossimi anni c’è la promessa di distribuire agli azionisti il 100 per cento dei profitti. «Non si capisce perché un nostro azionista dovrebbe prendersi rischi di bilancio per di più senza premi di mercato di un’operazione alternativa», ha concluso Nagel.

La riposta del mercato a questa domanda arriverà presto. L’appuntamento, salvo nuove sorprese, è fissato al 21 agosto.

© Riproduzione riservata