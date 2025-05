Non solo tutela ambientale, le nostre società avranno sempre più bisogno di energia. Dal blackout spagnolo al caso del dysprosium, la fragilità delle reti è cronica. Ma gli investimenti non portano consensi

“Digitalizzazione” è forse la parola che meglio descrive il recente passato e il prossimo futuro. Internet, smartphone, banda larga, 5G, l’evoluzione dei microchip, della potenza di calcolo e degli algoritmi, fino all’intelligenza artificiale, hanno trasformato radicalmente le modalità di interazione sociale, il tempo libero, la comunicazione, l’organizzazione d’impresa e dei processi produttivi, l’erogazione dei servizi, e la struttura dei mercati finanziari. Non c’è aspetto della vita quotidiana e della società che sia rimasto immune dalla rivoluzione tecnologica, e l’impatto sarà ancor più profondo con l’uso sempre più pervasivo dell’Intelligenza artificiale.

Tuttavia, manca ancora una piena consapevolezza di un’altra parola che sarà altrettanto determinante per il nostro futuro: “elettrificazione”. Divenuta sinonimo di transizione ambientale – una delle sfide più urgenti che tutti i Paesi devono affrontare – rappresenta in realtà molto di più perché la domanda di elettricità crescerà a un ritmo doppio rispetto al PIL, un bene essenziale quanto l’acqua o il cibo.

A trainare questa crescita è in primo luogo la necessità di tutelare l’ambientale, come la sostituzione nel tempo del motore endotermico con quello elettrico o ibrido, il passaggio dalle caldaie alle pompe di calore, o dagli altiforni agli archi elettrici nella produzione dell’acciaio. Ma non solo. L’aumento delle temperature comporta una crescente domanda di aria condizionata e refrigerazione, e l’uso massiccio e sempre più prolungato di strumenti digitali per il lavoro, il tempo libero, la comunicazione, insieme alla digitalizzazione dell’economia richiederà sempre più energia. In particolare, la crescita numerica e dimensionale dei Data Center necessari per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è destinata a diventare uno dei principali consumatori energetici.

Il problema del dysprosium

Tendiamo a dare per scontata la fornitura elettrica, ma le immagini di eventi come il blackout in Spagna o del caos nei cieli creato da un incendio a una sottostazione che alimentava l’aeroporto di Heathrow a Londra dovrebbero ricordarci quanto l’elettricità sia diventata vitale. Anche un blackout, per quanto temporaneo, può rappresentare un rischio sistemico per l’ordine sociale e il funzionamento dell’economia.

È quindi preoccupante che il tema dell’elettrificazione sia caduto vittima della demagogia politica, dominato da logiche di contrapposizione ideologica, anziché da una pianificazione razionale. Il caso del dysprosium e il blackout spagnolo ne sono esempi emblematici.

Il dysprosium è un minerale raro scoperto nell’Ottocento, il cui nome – dal greco dysprositos, “difficile da trovare” – ne riflette la scarsità. Il 95% dell’offerta mondiale proviene dalla Cina, che ne controlla non solo l’estrazione, ma anche i processi (raffinazione, lega, polverizzazione, sintesi, rivestimento) e la tecnologia per trasformarlo in una materia prima ad uso industriale. Questo minerale è cruciale per i magneti cha hanno un vasto utilizzo in tutto ciò che è elettrico (servono a indurre il movimento rotativo), come auto, dispositivi medici o robotica. Tesla ha tentato inizialmente di sostituirli con elettromagneti, ma li ha abbandonati per via delle prestazioni inferiori.

Il dysprosium è però anche simbolo della demagogia della politica commerciale americana: le tariffe imposte da Trump hanno scatenato una guerra commerciale con la Cina, ignorando il rischio di ritorsioni su materie prime, come i minerali rari, essenziali proprio per l’elettrificazione necessaria a sostenere l’attività industriale, obiettivo delle tariffe.

Allo stesso modo, il piano europeo di transizione energetica appare poco realistico, perché non ha tenuto conto dei ritardi accumulati e del divario tecnologico con la Cina in settori chiave come solare, batterie, EV, minerali critici, costringendo l’Europa a scegliere tra due opzioni ugualmente insoddisfacenti: accettare l’importazione massiccia di tecnologia cinese per accelerare la transizione verde a basso costo, o alzare barriere per sussidiare l’industria locale, e proteggerla dalla concorrenza cinese, ma con un costo elevato per le finanze pubbliche e i consumatori, e in tempi incompatibili con la sostenibilità dello sviluppo economico.

Il salvavita spagnolo

Il blackout spagnolo è un altro esempio di come ci sia troppa demagogia nell’affrontare i problemi legati all’elettrificazione. Gli ingegneri spiegano che la produzione di elettricità deve eguagliare costantemente la domanda, mantenendo frequenza e voltaggio stabili grazie a una rete capillare di sottostazioni e sistemi «intelligenti » che capiscono in ogni istante quanta elettricità viene immessa nei vari punti della rete, per portarla laddove è richiesta. Troppa o troppo poca energia nella rete è come l’acqua in una conduttura: la fa scoppiare se la pressione è eccessiva per via di una carenza di consumo, mentre qualcuno rimane a secco se di acqua ce n’è troppo poca.

In Spagna, per alcuni secondi, la potenza immessa si è quasi dimezzata. Per evitare danni, i sistemi di sicurezza hanno così interrotto il flusso di elettricità; e per le stesse ragioni l’interconnessione con la Francia. Il collasso, dunque, non è un guasto, ma una misura a protezione della rete. Funziona come l’interruttore differenziale (il “salvavita”) delle nostre case che chiude la corrente elettrica quando c’è una dispersione.

L’elettricità non si crea né si distrugge e quindi il crollo di potenza è stato causato dalla disconnessione dell’offerta in un punto della rete. Ci vorrà molto tempo per avere piena comprensione di quanto accaduto, anche se le prime analisi puntano al solare come possibile causa, perché la caduta di potenza è avvenuta in Estremadura, dove è concentrata molta produzione da rinnovabili; e perché, a differenza delle fonti tradizionali (gas, carbone, nucleare), le rinnovabili mancano di «inerzia rotazionale», ovvero la rotazione delle turbine in grado di mantenere temporaneamente l’immissione di potenza dopo un’interruzione.

Oltre le strumentalizzazioni

Anziché analizzare con razionalità le cause del collasso, e studiare come rafforzare la rete, la destra, e non solo spagnola, ha usato il blackout per attaccare la transizione verde, mentre il governo socialista ha subito negato ogni responsabilità delle rinnovabili, a difesa della propria politica ambientale. La rete è invece una questione troppo importante per essere lasciata alla demagogia della politica. La domanda di elettricità è destinata a crescere a tassi elevati per molti anni ancora e le rinnovabili sono la fonte più a buon mercato, oltre che rispettosa dell’ambiente. Il problema, dunque, non sono le rinnovabili me la carenza di investimenti nella rete per potenziarla e renderla più sicura, dotandola di batterie e convertitori sintetici (che simulano l’inerzia delle turbine), oltre a rafforzare le interconnessioni tra Paesi.

Come ha insegnato il blackout australiano del 2016 le rinnovabili (allora fu l’eolico il principale indiziato) non sono mai l’unica causa di un collasso della rete ma spesso si tratta di una combinazione di fattori. Inoltre, il dibattito sulla capacità di riserva (tra centrali a gas o nucleari) indispensabile con le rinnovabili (non c’è sempre il sole o il vento) dovrebbe fondarsi su un’analisi costi-benefici, non su pregiudizi ideologici.

Il disastro di Fukushima, spesso addotto come ragione per lo stop al nucleare in alcuni Paesi europei, non è molto razionale quando molti Stati confinanti impiegano centrali nucleari. Allo stesso modo, è demagogico promuovere il ritorno al nucleare con gli SMR (Small Modular Reactor), per cui non c‘è alcuna esperienza (il Canada è l’unico paese del G7 che ha cominciato a costruirne una), dai costi astronomici (15 miliardi quella canadese), gestione irrisolta dei rifiuti radioattivi e potenza inferiore rispetto alle centrali a gas.

I governi si preoccupano dell’approvvigionamento delle fonti di energia, ma non abbastanza della «circolazione» dell’elettricità sulla rete, che invece è il vero nodo critico per la crescita. Forse perché gli investimenti nella rete elettrica non portano consensi immediati, che per la politica, spesso, è quello che conta di più.

